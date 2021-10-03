الفراج: موظفو البيت الأبيض ربما من مناصري ترمب الجمهوريين

الرياض (صدى):
علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على تصريحات الديمقراطيين بشأن موظفي البيت الأبيض الذين وصفوهم بالتائهين.
وقال أحمد الفراج:"الديمقراطيون يقولون إن موظفي البيت الأبيض تائهون ولا يعلمون ماذا يصنعون"، موضحا:"تعليق ربما أن موظفي البيت الأبيض من مناصري ترمب الجمهوريين".
وكان أحمد الفراج ذكر في تصريحات سابقة، أن تجاهل الإعلام الأمريكي والتعتيم على فضائح ابن بايدن "هانتر بايدن" يجب أن يتم تدريسه في أكاديميات الإعلام كان مثل هذا يحدث في الدول التي يسميها الإعلام الأمريكي بدول العالم الثالث ويصفها بالإستبداد.