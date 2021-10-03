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الفراج: موظفو البيت الأبيض ربما من مناصري ترمب الجمهوريين

منذ 3 ساعات
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الفراج: موظفو البيت الأبيض ربما من مناصري ترمب الجمهوريين

الرياض (صدى):
علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على تصريحات الديمقراطيين بشأن موظفي البيت الأبيض الذين وصفوهم بالتائهين.

وقال أحمد الفراج:"الديمقراطيون يقولون إن موظفي البيت الأبيض تائهون ولا يعلمون ماذا يصنعون"، موضحا:"تعليق ربما أن موظفي البيت الأبيض من مناصري ترمب الجمهوريين".

وكان أحمد الفراج ذكر في تصريحات سابقة، أن تجاهل الإعلام الأمريكي والتعتيم على فضائح ابن بايدن "هانتر بايدن" يجب أن يتم تدريسه في أكاديميات الإعلام كان مثل هذا يحدث في الدول التي يسميها الإعلام الأمريكي بدول العالم الثالث ويصفها بالإستبداد.

 

البيت الأبيض
الجمهوريين
جو بايدن
دونالد ترمب
الديمقراطيين
أحمد الفراج

التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 2792
منذ ساعة
عاش بايدن
وال عنه على ترنب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17870
منذ 26 دقيقة
ممكن أفهم .. أنا مو فاهم .. البيت الأبيض هل يقرر شيء أم هناك من يقرر للبيت الأبيض وهم مراسلون ومنسقون وليسوا موظفين وحسب ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ممكن أفهم .. أنا مو فاهم .. البيت الأبيض هل يقرر شيء أم هناك من يقرر للبيت الأبيض وهم مراسلون ومنسقون وليسوا موظفين وحسب...
جنوبيه قحطانيه❣
ههههههههههه🙈😊
د محمد ماجد بخش
الزواج أهم شيء فيه إن تكون العروس محترمة وليس فقط كانت جميلة أو بقيت ذات جمال .. الأخلاق هي ما يفرض الاحترام يا إعصار...
د محمد ماجد بخش
يمهل ولا يهمل إن الله عزيز ذو انتقام سيبقى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً مرفوعا بضمان ووعد وتحقيق رب العالمين
دكتر
الله يحرقه بنار جهنم ويلعنه الخنزير النجس ابن الحرام

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