نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صور.. طفلة تسحر الجمهور في حفل افتتاح إكسبو 2020

منذ 48 دقيقة
190
1
صور.. طفلة تسحر الجمهور في حفل افتتاح إكسبو 2020

دبي (صدى):
لفتت طفلة صغيرة الأنظار خلال حفل افتتاح إكسبو2020 بدبي والذي شهد عروضًا مُذهلة، بطلتها تلك الطفلة.

وقدمت الطفلة البيلاروسية "ميرا سينغ" أداءا مبهرا خلال أكثر من عرض شاركت به في حفل الافتتاح.

وولدت "ميرا سينغ" التي تبلغ من العمر 11 عامًا، في دولة الإمارات، وقد بدأت العمل بعروض الأزياء والتمثيل منذ كانت بعمر السادسة.

ويعتبر إكسبو 2020 الحدث الأكبر في العالم منذ بدء جائحة فيروس كورونا، مع تقديرات بمجيء 25 مليون زائر على مدى ستة أشهر.

ويضم المعرض مئات من أجنحة الدول المشاركة ومعارض على مساحات شاسعة ستركز على محاور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها.

يذكر أن الجناح السعودي لفت أنظار زوار معرض إكسبو 2020 دبي، في اليوم الأول للافتتاح؛ إذ يعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في المعرض بعد جناح الإمارات، بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 مترًا مربعًا، ويقع في منطقة الفرص.

اقرأ أيضا

بالصور.. شاشات عرض وتقنيات حديثة تنقل احتفال "إكسبو 2020 " إلى الرياض

دبي
منوعات
الجناح السعودي
اكسبو2020
ميرا سينغ

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53891
منذ 6 دقائق
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
الله من النفاه والبساطه وراحة البال بين تلك الرماال ..
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها ويحسن عزاكم يا سمو الأمير .. آمين ..

أخر الأخبار

الربع الخالي عام 1403
الربع الخالي عام 1403
منذ 8 دقائق 69
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 9 دقائق 1055
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ 19 دقيقة 1073
فيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يستقبل المعزين في وفاة ​الأميرة هلا
فيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يستقبل المعزين في وفاة ​الأميرة هلا
منذ 23 دقيقة 1221
بمكافأة تصل لـ3 آلاف..فرص تدريبية بمجال الموارد البشرية في الخبر
بمكافأة تصل لـ3 آلاف..فرص تدريبية بمجال الموارد البشرية في الخبر
منذ 41 دقيقة 1086
صور.. طفلة تسحر الجمهور في حفل افتتاح إكسبو 2020
صور.. طفلة تسحر الجمهور في حفل افتتاح إكسبو 2020
منذ 48 دقيقة 190
فهد المولد يلفت الأنظار بتقليد ميسي
فهد المولد يلفت الأنظار بتقليد ميسي
منذ 58 دقيقة 1311
سيدة أعمال أفغانية تتحدى طالبان بـ "الزعفران"
سيدة أعمال أفغانية تتحدى طالبان بـ "الزعفران"
منذ ساعة 1266
محمد رمضان يقيم أول حفل غنائي له في العراق
محمد رمضان يقيم أول حفل غنائي له في العراق
منذ ساعة 182
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ ساعة 1130