صور.. طفلة تسحر الجمهور في حفل افتتاح إكسبو 2020

دبي (صدى):
لفتت طفلة صغيرة الأنظار خلال حفل افتتاح إكسبو2020 بدبي والذي شهد عروضًا مُذهلة، بطلتها تلك الطفلة.
وقدمت الطفلة البيلاروسية "ميرا سينغ" أداءا مبهرا خلال أكثر من عرض شاركت به في حفل الافتتاح.
وولدت "ميرا سينغ" التي تبلغ من العمر 11 عامًا، في دولة الإمارات، وقد بدأت العمل بعروض الأزياء والتمثيل منذ كانت بعمر السادسة.
ويعتبر إكسبو 2020 الحدث الأكبر في العالم منذ بدء جائحة فيروس كورونا، مع تقديرات بمجيء 25 مليون زائر على مدى ستة أشهر.
ويضم المعرض مئات من أجنحة الدول المشاركة ومعارض على مساحات شاسعة ستركز على محاور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها.
يذكر أن الجناح السعودي لفت أنظار زوار معرض إكسبو 2020 دبي، في اليوم الأول للافتتاح؛ إذ يعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في المعرض بعد جناح الإمارات، بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 مترًا مربعًا، ويقع في منطقة الفرص.
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