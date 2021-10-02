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فيديو..مواطنات: شرط كشف الوجه للتوظيف "تعدي على الحرية الشخصية"

منذ ساعة
1417
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فيديو..مواطنات: شرط كشف الوجه للتوظيف "تعدي على الحرية الشخصية"

عادل الحربي (صدى):
اعتبر عدد من المواطنين والمواطنات، اشتراط بعض الشركات على المرأة كشف وجهها للعمل، بمثابة تعدي على حريتها الشخصية.

وقالت مواطن: "هذا تعدي، لأن فئة كبيرة من المجتمع السعودي منقبات، والمفروض ما يجبر البنت على كشف وجهها لأن الشغل سيسير على أكمل وجه سواء منقبة أو لا".

وأكدوا على أن إجبار الفتيات على شيء كهذا لا يجوز، ويجب اقتصار الشروط فيما يخص الخبرات والشهادات فقط، ولا علاقة للمظهر بالعمل.

وكانت "صدى" نشرت تصريحات تلفزيونية للمختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، والتي أكد فيها أن هناك ممارسات خاطئة لم ينص عليها نهائيًا نظام ولا تشريع، منها كشف وجه الفتيات للعمل في بعض القطاعات.

وشدد الشمري على أن كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية، ويجب على الفتيات رفض هذه الوظائف، لأن هذا تجاوز غير مقبول.

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عمل المرأة
الموارد البشرية
كشف الوجه
شركات التوظيف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53883
منذ ساعة
يجب ان تتدخل وزارة العمل لمحاسبة المسؤلين في الشركات الذين يطالبون الفتاه بكشف الوجهه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الافلاك ومديرها ومدبرها بعلمه وحكمته ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ممتاز جدا
د محمد ماجد بخش
شغلونا معهم .. واشغلونا بهم .. صادروا سياراتهم.. وهكذا يكونون عبرة
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه نصاب

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