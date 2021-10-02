فيديو..مواطنات: شرط كشف الوجه للتوظيف "تعدي على الحرية الشخصية"

عادل الحربي (صدى):
اعتبر عدد من المواطنين والمواطنات، اشتراط بعض الشركات على المرأة كشف وجهها للعمل، بمثابة تعدي على حريتها الشخصية.
وقالت مواطن: "هذا تعدي، لأن فئة كبيرة من المجتمع السعودي منقبات، والمفروض ما يجبر البنت على كشف وجهها لأن الشغل سيسير على أكمل وجه سواء منقبة أو لا".
وأكدوا على أن إجبار الفتيات على شيء كهذا لا يجوز، ويجب اقتصار الشروط فيما يخص الخبرات والشهادات فقط، ولا علاقة للمظهر بالعمل.
وكانت "صدى" نشرت تصريحات تلفزيونية للمختص في الموارد البشرية أسامة الشمري، والتي أكد فيها أن هناك ممارسات خاطئة لم ينص عليها نهائيًا نظام ولا تشريع، منها كشف وجه الفتيات للعمل في بعض القطاعات.
وشدد الشمري على أن كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية، ويجب على الفتيات رفض هذه الوظائف، لأن هذا تجاوز غير مقبول.
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