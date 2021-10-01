فيديو قديم للملك سلمان يوجه رساله للشباب

الرياض (صدى):
أعادت قناة الإخبارية بث فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يوجه نصيحة للشباب.
وظهر الملك سلمان خلال الفيديو الذي نشرته القناة بمناسبة افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب حيث قال: "أنصح شبابنا بالاختلاط بالأشخاص الذين لديهم فكر نير، وكذلك القراءة ثم القراءة ثم القراءة".
وأضاف خادم الحرمين: "أنصح أبنائنا أن يتعمقوا في القراءة حتى تتسع أفكارهم ويستفيدوا، فالكتاب يقرأ في ساعات لكن مؤلفه يأخذ وقت طويل حتى يرى أفكاره فيه، لذلك لا بد أن نستفيد منهم".
يجدر الإشارة إلى أن النصيحة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين جزأ من حديثه خلال محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية عام 2011