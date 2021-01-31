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ميسي يرد على فضيحة تسريبات برشلونة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1238
ميسي يرد على فضيحة تسريبات برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن لنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتقاضى على مدار 4 سنوات، 555 مليون يورو، رغم أزمات نادي برشلونة، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وكانت فضيحة جديدة قد وقعت تزلزل العملاق الإسباني برشلونة، حيث تم تسريب عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد راديو كاتالونيا أن ليونيل ميسي قرر اتخاذ إجراء قانوني ضد صحيفة "إلموندو"، حيث يجهز محاميه شكوى رسمية.

وذكرت تقارير إسبانية، أن ميسي غاضب جدًا من تسريب تفاصيل العقد، موضحة أنه سيخرج إلى وسائل الإعلام، لحسم مستقبله بين البقاء أو الرحيل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. معلومات مفيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
.... كلن ......^^
ابو محمد 😎 ✍️
صح .. .. كبن يحفظ بعارينه ..
خبير زمانه
كلام الوزير صحيح ولكن الوزاره والاجهزه الامنيه تركت المخالفين بدون حساب حفلات الزواج تجمعات مخالفه فوق العدد المسموح الكفيهات مليانه امام الاجهزه المسئوله ولم يحاسبو المطاعم وغيرها الكثير الناس وجدو عدم محاسبه واستمرو بارتكاب المخالفات هيئه الترفيه ماقصرت حفلات ووناسه حتى لو قالو انهم يطبقون التباعد والاحترازات الجميع يتحمل المسئوليه هل نطبق التعليمات ويحاسب المخالفين نتمنى ذلك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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