ميسي يرد على فضيحة تسريبات برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن لنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتقاضى على مدار 4 سنوات، 555 مليون يورو، رغم أزمات نادي برشلونة، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا حول العالم.
وكانت فضيحة جديدة قد وقعت تزلزل العملاق الإسباني برشلونة، حيث تم تسريب عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع الفريق الأول لكرة القدم.
وأكد راديو كاتالونيا أن ليونيل ميسي قرر اتخاذ إجراء قانوني ضد صحيفة "إلموندو"، حيث يجهز محاميه شكوى رسمية.
وذكرت تقارير إسبانية، أن ميسي غاضب جدًا من تسريب تفاصيل العقد، موضحة أنه سيخرج إلى وسائل الإعلام، لحسم مستقبله بين البقاء أو الرحيل.
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