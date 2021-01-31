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ميسي يتسبب في فضيحة كبيرة تزلزل برشلونة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1760
ميسي يتسبب في فضيحة كبيرة تزلزل برشلونة

وكالات (صدى):
وقعت فضيحة جديدة تزلزل العملاق الإسباني برشلونة، حيث تم تسريب عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه ميسي، من برشلونة، وفق العقد الأخير الموقع بين اللاعب والنادي، في عام 2017، لافتة إلى أن "البرغوث"، يحصل على راتب سنوي، يقدر بـ138 مليون يورو، بين ثابت ومتغير.

وأشارت إلى أن إجمالي عقد ميسي، من 2017 وحتى نهايته في 2021، يتضمن استلامه مبلغ 555 مليون و237 ألف يورو، كما أن ليونيل ميسي، حصل بالفعل على 92% من قيمة هذا العقد، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تضرب قلعة البلوجرانا.

ووضعت إدارة برشلونة، مكافآت تصل إلى 5.677 مليون يورو، يحصل عليها ميسي، في مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا فقط، وبالإضافة إلى هذه الرواتب والمكافآت، حصل ميسي، على مبلغ 77 مليون يورو، عند تجديد عقده مع برشلونة، في عام 2017، كبند "ولاء" للنادي.

Time واتساب
ميسي
برشلونة
راتب
تعاقدات

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
جزاها الله خير ... بواب العماره لازم يتعاقب لانه حقير ولا عنده نخوه
ابو عمار
يعني مو حبا في امها وانما هدفها الشقه
عادل
الحثالة الروقي وشلته
ابو عمار
اوكي

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