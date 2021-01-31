ميسي يتسبب في فضيحة كبيرة تزلزل برشلونة

وكالات (صدى):
وقعت فضيحة جديدة تزلزل العملاق الإسباني برشلونة، حيث تم تسريب عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع الفريق الأول لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه ميسي، من برشلونة، وفق العقد الأخير الموقع بين اللاعب والنادي، في عام 2017، لافتة إلى أن "البرغوث"، يحصل على راتب سنوي، يقدر بـ138 مليون يورو، بين ثابت ومتغير.
وأشارت إلى أن إجمالي عقد ميسي، من 2017 وحتى نهايته في 2021، يتضمن استلامه مبلغ 555 مليون و237 ألف يورو، كما أن ليونيل ميسي، حصل بالفعل على 92% من قيمة هذا العقد، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تضرب قلعة البلوجرانا.
ووضعت إدارة برشلونة، مكافآت تصل إلى 5.677 مليون يورو، يحصل عليها ميسي، في مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا فقط، وبالإضافة إلى هذه الرواتب والمكافآت، حصل ميسي، على مبلغ 77 مليون يورو، عند تجديد عقده مع برشلونة، في عام 2017، كبند "ولاء" للنادي.