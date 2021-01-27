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بعد تصريحات ماجد عبدالله عن النصر..جستنيه: " لماذا تحدث الاسطورة الآن؟ "

Time منذ 53 دقيقة
Views 1705
بعد تصريحات ماجد عبدالله عن النصر..جستنيه: " لماذا تحدث الاسطورة الآن؟ "

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على تصريحات الأسطورة ماجد عبد الله لاعب النصر السابق، بشأن القرارات الإدارية داخل النادي.

وقال جستنيه: " لماذا تحدث الأسطورة الآن، لماذا اختار هذا التوقيت بالذات؟ من يعرف ماجد يدرك تماماً انه لم يتحدث من فراغ أو من أجل تصفية حسابات " .

وتابع: " من كان ومازال له تاريخ مضيء ومشرق فتاريخه هو الذي يتحدث عنه، فهل وصلت الرسالة للنصراويين الاوفياء، ابحثوا ونقبوا وفق الاحداث الاخيرة لماذا تحدث الاسطورة " .

وكان عبدالله قد انتقد تراخي إدارة النصر ومدربه مع اللاعب عبد الرزاق حمدالله، مشيرا إلى وزنه الزائد.

وقال ماجد عبدالله: " اللي وصل حمدالله لهذا الوضع هو بسبب تراخي الإدارة والمدرب، وزنه زايد وغير ملتزم بالتمرينات، وشعوره بلمس الكرة مختلف ".

كما انتقد قرار صفوان السويكت، بتعيين حسين عبد الغني نجم الأهلي السابق، في منصب المدير التنفيذي للنادي، قائلا: " لدينا بالنصر بدر الحقباني ومحيسن الجمعان يمكنهما تولي منصب المشرف العام على الكرة".

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Time واتساب
النصر

أحدث التعليقات

ابو عمار
سبحان الله
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو عمار
حسبي الله عليهن
ابو عمار
اصولك من نجد ... قويه يمكن قصدك من خورسان او مشهد

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