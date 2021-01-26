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بالفيديو..ماجد عبد الله: سلوك عبد الغني ليس جيدًا وهؤلاء يستحقون منصبه

Time منذ 15 دقيقة
Views 1468
بالفيديو..ماجد عبد الله: سلوك عبد الغني ليس جيدًا وهؤلاء يستحقون منصبه

نواف السالم (صدى):
استنكر ماجد عبد الله لاعب النصر الأسبق، قرار صفوان السويكت، بتعيين حسين عبد الغني؛ نجم الأهلي السابق، في منصب المدير التنفيذي للنادي.

وقال عبد الله: " لا أعلم كيف يتعامل عبد الغني خارج الملعب، لكن سلوكه داخل الملعب لم يكن جيدًا وبه مشكلات كثيرة ".

وأضاف: "هل النصر ليس لديه لاعبين قدامى لتولي المنصب بدلًا من حسين عبد الغني؟، النصر والهلال والأهلي والاتحاد يجب عدم اللعب بهما، أبنائهم يتولون المناصب ".

وتابع: " لدينا بالنصر بدر الحقباني ومحيسن الجمعان يمكنهما تولي منصب المشرف العام على الكرة".

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النصر
الأهلي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
د محمد ماجد بخش
لا يدمع الحديد إلا عند صهره
ابوسامي
يطول العمر ابي الجيب الي انت راكب ابوك خالد وجدك سلطان الخير الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
كان الملاكم المحترف يسدد عددا لا بأس به من اللكمات السريعة المتعاقبة المتتابعة المتتالية المتوالية حتى تظن أنه آلة وتلك هي ندبات الإقصاء وتحويل البناء إلى ركام
بوالفهدي
هذا حفيد الامير سلطان رحمه الله وليس غريب عليه هذا التصرف الانساني الطيب من هذي الاسرة الكريمة

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