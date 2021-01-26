بالفيديو..ماجد عبد الله: سلوك عبد الغني ليس جيدًا وهؤلاء يستحقون منصبه

نواف السالم (صدى):
استنكر ماجد عبد الله لاعب النصر الأسبق، قرار صفوان السويكت، بتعيين حسين عبد الغني؛ نجم الأهلي السابق، في منصب المدير التنفيذي للنادي.
وقال عبد الله: " لا أعلم كيف يتعامل عبد الغني خارج الملعب، لكن سلوكه داخل الملعب لم يكن جيدًا وبه مشكلات كثيرة ".
وأضاف: "هل النصر ليس لديه لاعبين قدامى لتولي المنصب بدلًا من حسين عبد الغني؟، النصر والهلال والأهلي والاتحاد يجب عدم اللعب بهما، أبنائهم يتولون المناصب ".
وتابع: " لدينا بالنصر بدر الحقباني ومحيسن الجمعان يمكنهما تولي منصب المشرف العام على الكرة".