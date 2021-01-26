ضبط بدل عسكرية وأنواط ورتب وشعارات مخالفة بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت اللجنة الأمنية لمتابعة "محلات تفصيل البدل العسكرية" في إمارة منطقة الرياض، من ضبط (50) بدلة عسكرية و(3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.
وأوضحت اللجنة أنه جرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، بالإضافة إلى الشخوص على معمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه للرتب والشعارات دون تراخيص.
وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.