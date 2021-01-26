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ضبط بدل عسكرية وأنواط ورتب وشعارات مخالفة بالرياض

Time منذ 38 دقيقة
Views 1604
ضبط بدل عسكرية وأنواط ورتب وشعارات مخالفة بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت اللجنة الأمنية لمتابعة "محلات تفصيل البدل العسكرية" في إمارة منطقة الرياض، من ضبط (50) بدلة عسكرية و(3000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وأوضحت اللجنة أنه جرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، بالإضافة إلى الشخوص على معمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه للرتب والشعارات دون تراخيص.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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الرياض
أمير الرياض
إمارة الرياض

أحدث التعليقات

ابو عمار
اهبل ما يعرف يجامل
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
افضل وقت لصلاة الضحى قبل صلاة الضهر بنصف ساعه تقريبا
عالمي حقيقي
ههههه تعليقات الفقر إرتقو قليلا وينكم عن بيتروس ومن دخل على رئيس الحكام وينكم عن امرابط ومدافعكم ومناوشاتهم وسط الملعب فضحتونا وفشلتونا
ابو عمار
يبدو ان السائق مغرم فيها

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