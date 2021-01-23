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جو بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية

Time منذ 48 دقيقة
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جو بايدن: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تواجه حالياً أسوء أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب ما تشهده البلاد من تفشي لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمة له اليوم في البيت الأبيض، على هامش توقيعه قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، تختص بالمساعدة الاقتصادية المرتبطة بالجائحة، وحماية الأيدي العاملة من الضرر نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن: إن كثيراً من الأمريكيين يواجهون احتمال الطرد من منازلهم، ولا يجدون طعاما لأطفالهم، حيث شهد الكثير انخفاضاً في دخلهم خلال أزمة كوفيد-19، ولا يحصلون على ما يكفيهم، مؤكداً أن إدارته لن تسمح بذلك، وستتصرف بحزم وشجاعة لتحسين الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز اقتصادية وتوفير منح للشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات كورونا.

وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، عمد على اتباع خطةٍ لمعالجة الأزمة، تعمل على التصدي للجائحة وإيصال المساعدات المالية مباشرة للأمريكيين، وتوسيع مراكز اللقاحات ومعالجة أزمة السكن، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى ما لا يقل عن 15 دولاراً في الساعة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن خطته ستخرج نحو 12 مليون مواطن أمريكي من دائرة الفقر، مشيراً إلى أن قطاع التعليم في أمريكا خسر أكثر من 600 ألف وظيفة خلال أزمة كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما جابت جديد
ابو عمار
احمد ربك اللي غدوك قبل تمشي
abdul
الله يعينك وطاقمك على تنظيف اوساخ كوشنر وطرامب الداخلية، واوساخ الطقعان والنشران و غسيل النتن ياهو الخارجية . الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما خلق بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق،
ابو عمار
لا انت قنبله ولا اغنيتك قنبله
رونيساء
عمري 23سنا ودمي.A+اوريد بيع كيلا وكبد وانا بامس الحاجا للمال وشكرا

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