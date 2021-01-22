بالفيديو.. متحدثة البيت الأبيض ترتكب خطأ فادح في اسم " بايدن " على الهواء

واشنطن (صدى):
في موقف مثير للدهشة ، أخطأت متحدثة البيت الأبيض خلال خطاب رسمي في اسم الرئيس المنتخب جو بايدن وذكرت بدلاً عنه الرئيس الأسبق باراك أوباما .
وأظهر مقطع فيديو جين بساكي وهي تلقي خطاب رسمي أمام وسائل الإعلام لتذكر اسم أوباما ثم استدركت لتقول " بايدن " .
والغريب في الأمر أنها ليست المرة الأولى ، إذ أخطأ مذيع قنوات فوكس الأمريكية أمس الخميس وذكر اسم أوباما بدلاً من بايدن .
وأثارت هذه المواقف سخرية مواقع التواصل الإجتماعي ،خاصةً وأن تولي " بايدن " جاء بعد تشكيك كبير في صحة الإنتخابات الرئاسية وأحداث اقتحام الكنونجرس لمنع اعتماد الأصوات والتي أحدثت انقسام في الشارع الأمريكي ما بين مؤيدي ترامب ومؤيدي بايدن .
الجدير بالذكر أن الرئيس أوباما وحرمه ميشال حضرا حفل تنصيب بايدن ، كما حضره كل من الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وحرمه هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وحرمه لورا ، فيما غاب الحضور الجماهيري بسبب تداعيات جائحة كورونا .