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بالفيديو.. متحدثة البيت الأبيض ترتكب خطأ فادح في اسم " بايدن " على الهواء

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. متحدثة البيت الأبيض ترتكب خطأ فادح في اسم " بايدن " على الهواء

واشنطن (صدى):
في موقف مثير للدهشة ، أخطأت متحدثة البيت الأبيض خلال خطاب رسمي في اسم الرئيس المنتخب جو بايدن وذكرت بدلاً عنه الرئيس الأسبق باراك أوباما .

وأظهر مقطع فيديو جين بساكي وهي تلقي خطاب رسمي أمام وسائل الإعلام لتذكر اسم أوباما ثم استدركت لتقول " بايدن " .

والغريب في الأمر أنها ليست المرة الأولى ، إذ أخطأ مذيع قنوات فوكس الأمريكية أمس الخميس وذكر اسم أوباما بدلاً من بايدن .

وأثارت هذه المواقف سخرية مواقع التواصل الإجتماعي ،خاصةً وأن تولي " بايدن " جاء بعد تشكيك كبير في صحة الإنتخابات الرئاسية وأحداث اقتحام الكنونجرس لمنع اعتماد الأصوات والتي أحدثت انقسام في الشارع الأمريكي ما بين مؤيدي ترامب ومؤيدي بايدن .

الجدير بالذكر أن الرئيس أوباما وحرمه ميشال حضرا حفل تنصيب بايدن ، كما حضره كل من الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وحرمه هيلاري كلينتون، والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وحرمه لورا ، فيما غاب الحضور الجماهيري بسبب تداعيات جائحة كورونا .

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د محمد ماجد بخش
يحسن تمثيل ترتيب العناصر وتمثيلها أربعا أربعا بفارق بدء ممثل = 6 عناصر أو 10 وحدات عناصر ممثلة وذلك بسبب التداخل المغناطيسي الممثل مع فترات التراص الممثلة البناء الثقالي العددي المنتظم ليتحول مجموع الوحدات المغناطيسية من عدد ومجموع ممثل لعدد ومجموع وحدات العناصر إلى عدد ومجموع مكافيء ممثل لعدد وحدات العنصر الذرية الممثل بعدد وحدات العنصر العددية المكافيء لعدد ذرات العنصر المغناطيسية الممثل لوحدة العنصر المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
يحسن تمثيل ترتيب العناصر وتمثيلخا أربعا أربعا بفارق بدء ممثل = 6 عناصر أو 10 وحدات عناصر ممثلة وذلك بسبب التداخل المغناطيسي الممثل مع فترات التراص الممثلة البناء الثقالي العددي المنتظم ليتحول مجموع الوحدات المغناطيسية من عدد ومجموع ممثل لعدد ومجموع وحدات العناصر إلى عدد ومجموع مكافيء ممثل لعدد وحدات العنصر الذرية الممثل بعدد وحدات العنصر العددية المكافيء لعدد ذرات العنصر المغناطيسية الممثل لوحدة العنصر المغناطيسية
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. الكلام صحيح ميه باالميه .. .. بس الراحه كل ساعتين ، ماتنفع مع مسافاتنا الطويله ومدننا المتباعده ،،،
عنتر فاضي جيبه
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه ويسكنه فسيح جناته ..
د محمد ماجد بخش
صناعة مجد الشخص الخاص سهلة لكن صناعة امجاد العلم للوطن هي ما استحق التضحيات

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