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«الصحة»: تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 212 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 160 حالة جديدة ، فيما توفيت 4 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 83 حالة ، والمنطقة الشرقية 39 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 35 حالة ، ومنطقة المدينة المنورة 21 حالة ، فيما تناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وسجلت جازان والجوف وتبوك حالة واحدة في كل منها .

ويستمر المواطنون والمقيمون في تلقي اللقاح المجاني ، فيما نوهت " الصحة " أنه تم إعادة جدولة مواعيد اللقاح لبعض الحاجزين بسبب تأخر الشركة المصنعة في التوريد .

إقرأ أيضاً :

توضيح هام من " متحدث الصحة " حول تغيير مواعيد إعطاء اللقاح

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أحدث التعليقات

أجواء الشمال
مسرح ومطعم باقي تفتح فندق خفف المطعم حين ينتفخ البطن نبحث عن الفراش ننام ،،،
الزعيم العالمي
اههههههههه صدقت ياالحافظ، صراخ بالملعب وصراخ بالتعليقات واجلد ياجلااااااد ياعالمي💪🏻💙🤣🤣🤣🤣🤣
الشرقية
غميز كنو عيال عم ،،،،
ابو وليد
صدقتم الحين انهم فريق ابو خرقه النفسيه -- الناس في ايش وذا الخرقه في ايش
ابو وليد
وانا بشيل الخرقه واجري فيها حول نادي ابو خرقه

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