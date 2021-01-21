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توضيح هام من " متحدث الصحة " حول تغيير مواعيد إعطاء اللقاح

Time منذ ساعة
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توضيح هام من " متحدث الصحة " حول تغيير مواعيد إعطاء اللقاح

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم الخميس قرار الوزارة الخاص بإعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا .

وأكد الدكتور محمد العبد العالي أنه تم تأجيل مواعيد "الجرعة الأولى" من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، ويمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي .

وأضاف أنه إذا كان لدي المستفيد موعد "الجرعة الثانية" ولم تصله رسالة نصية بتغيير الموعد، يُرجى الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس إعادة جدولة إعطاء اللقاح لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد للمملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح ، كونها أوقفت المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج .

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أجواء الشمال
مسرح ومطعم باقي تفتح فندق خفف المطعم حين ينتفخ البطن نبحث عن الفراش ننام ،،،
الزعيم العالمي
اههههههههه صدقت ياالحافظ، صراخ بالملعب وصراخ بالتعليقات واجلد ياجلااااااد ياعالمي💪🏻💙🤣🤣🤣🤣🤣
الشرقية
غميز كنو عيال عم ،،،،
ابو وليد
صدقتم الحين انهم فريق ابو خرقه النفسيه -- الناس في ايش وذا الخرقه في ايش
ابو وليد
وانا بشيل الخرقه واجري فيها حول نادي ابو خرقه

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