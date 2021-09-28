التعليم: تدريس اللغة الإنجليزية بدءاً من الصف الأول

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، عن بدء تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 1443هـ، وفق الخطط الدراسية الجديدة.
وجاء ذلك بهدف تحسين مخرجات التعليم، وتنمية قدرات الطلاب والطالبات في وقت مبكر، وإعدادهم للمستقبل بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتشمل المقررات الجديدة تدريس منهج اللغة الإنجليزية بطريقة تنمي المعرفة والاستكشاف وصقل المهارات اللغوية في سن مبكرة بداية من الصف الأول الابتدائي، حيث أقرت وزارة التعليم تطبيق اللغة الإنجليزية على طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لمواكبة متطلبات المرحلة.
بالإضافة إلى تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والإعداد لسوق العمل الذي يتطلب اتقان اللغة الإنجليزية، لا سيما مع انفتاح سوق العمل في المملكة وتعدد الفرص، وكذلك دخول العديد من القطاعات العالمية التي تحتاج قدرات بشرية وطنية مؤهلة بكل مهارات المستقبل ولغات العصر.
كما تهدف وزارة التعليم لتحسين مستويات الطلبة في اللغة الإنجليزية تحدثاً وقراءةً وكتابةً، وتهيئتهم لمرحلة ما بعد الثانوية العامة، وكذلك تأهيلهم للقبول في الجامعات المحلية والعالمية، ومواكبة أفضل الممارسات التعليمية، إضافة إلى سد الفجوة الحاصلة في المهارات الأساسية بين متطلبات الدراسة الأكاديمية وحاجات سوق العمل.