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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تستدعي 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى

منذ 5 ساعات
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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تستدعي 5 مشاهير خالفوا ضوابط المحتوى

الرياض (صدى):
استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5 من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفتهم ضوابط المحتوى الإعلامي، ليرتفع عدد المخالفين إلى 65 شخصًا منذ بداية 2021م، حيث تنوعت بين إعلانات مضللة، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن تلك الجهود تهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتسهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما يخالف نظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها، ولمعرفة الضوابط يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من هنا: .

كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط: ، أو الرقم الموحد 920004242.

مشاهير
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
إعلانات مضللة
المحتوى الإعلامي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10194
منذ ساعة
ايوا كدا حاسبوهم و عاقبوهم لاننا تعبنا من كذبهم

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الافعال هذي ما تبشر بخير لانهم بازدياد
ع، س، ع
ولماذا في الخبر السابق يكتبون وكيل البليهي يكذب الهلال،،، طبعاً نحن كجماهير نعرف مصداقية إعلام الزعيم وانتم أيها الرعاع المرجفون المحتقنون من اعلام ابو...
زائر
الفوز فال الاتي
زائر
تعوذ من الشيطان كل الناس عندهم ظروف بعضهم ماديه وبعضها غير المسلم يستعين بالله ويدعو الرب عزوجل وكل الهموم تنفرج لاتخاف -----
واضح*** وصريح***
الله أكبر، ياكم يأخذني الشوق والحنين لأستاد الأمير عبدالله الفيصل..

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