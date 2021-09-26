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استشارية تحذر من الألبان غير المُعقمة: "تسبب حمى المالطية"

منذ ساعة
1848
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استشارية تحذر من الألبان غير المُعقمة: "تسبب حمى المالطية"

الرياض (صدى):
حذرت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة أبرار ثابت، من تناول منتجات الألبان غير المُعقمة؛ كونها تزيد من فرص الإصابة بحمى "المالطية".

وأوضحت أبرار ثابت إن بكتيريا الحمى "المالطية" تُصيب الجهاز العصبي للإنسان بعد تناوله منتجات الألبان غير المُعقمة، مشيرةً إلى أن هذا المرض يمكن التعامل معه وعلاجه، مضيفة أنها باشرت حالتين لشخصين أصيبا بهذا المرض بعد تناولهما ألباناً غير مُعقمة، حيث كان أحدهما قد قارب على فقدان بصره، وفقد الآخر القدرة على المشي، لكن جرى علاج الحالتين بالفعل.

وأشارت إلى أنها حصلت على جائزة "أفضل باحث شاب" من الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، وذلك بعد إجرائها قرابة 40 بحثاً علمياً، حيث كان أشهرها بحثاً عن مراجعة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

 

المضادات الحيوية
الألبان
حمى المالطية
المعقمة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53663
منذ 50 دقيقة
مبروك على الجائزه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ويكشف زيفهم .. آمين ..
ابو عمار
زوجها في السجن وراحت عند خطيبها السابق تتونس معه الى عودة زوجها من السجن
مشآعر انسان ..
اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الستر والعافيه والرزق الحلال وراحة البال
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
واضح*** وصريح***
ياخطاء وانت الخطاء ومنك الخطاء، ومن تعرض للخطاء عمره خطير،،

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