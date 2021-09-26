استشارية تحذر من الألبان غير المُعقمة: "تسبب حمى المالطية"

الرياض (صدى):
حذرت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة أبرار ثابت، من تناول منتجات الألبان غير المُعقمة؛ كونها تزيد من فرص الإصابة بحمى "المالطية".
وأوضحت أبرار ثابت إن بكتيريا الحمى "المالطية" تُصيب الجهاز العصبي للإنسان بعد تناوله منتجات الألبان غير المُعقمة، مشيرةً إلى أن هذا المرض يمكن التعامل معه وعلاجه، مضيفة أنها باشرت حالتين لشخصين أصيبا بهذا المرض بعد تناولهما ألباناً غير مُعقمة، حيث كان أحدهما قد قارب على فقدان بصره، وفقد الآخر القدرة على المشي، لكن جرى علاج الحالتين بالفعل.
وأشارت إلى أنها حصلت على جائزة "أفضل باحث شاب" من الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، وذلك بعد إجرائها قرابة 40 بحثاً علمياً، حيث كان أشهرها بحثاً عن مراجعة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.