دراسة : النوم أقل من 7 ساعات في الليلة يؤدي إلى زيادة الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف الباحثون أن النوم أقل من سبع ساعات في الليلة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ خيارات وجبات خفيفة غير صحية مما يؤدي إلى زيادة الوزن.
وأوضحت دراسة جديدة أن أولئك الذين يحصلون على قسط أقل من النوم يميلون إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة يوميا بشكل عام.
وقال كريستوفر تايلور، أستاذ التغذية الطبية بجامعة ولاية أوهايو (OSU) في كلية الصحة وعلوم إعادة التأهيل وكبير مؤلفي الدراسة: "إننا لا ننام فقط عندما نبقى مستيقظين لوقت متأخر من الليل، ولكننا نقوم أيضا بكل السلوكيات المتعلقة بالسمنة: قلة النشاط البدني، وزيادة وقت الشاشات، وخيارات الطعام التي نتناولها كوجبات خفيفة وليس كوجبات أساسية".
وأوصت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم وجمعية أبحاث النوم بأن ينام البالغون سبع ساعات أو أكثر كل ليلة بشكل منتظم.
وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن قلة النوم يمكن أن ترتبط أيضا بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب والسمينة والحالات الصحية المزمنة الأخرى.