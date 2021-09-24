نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

دراسة : النوم أقل من 7 ساعات في الليلة يؤدي إلى زيادة الوزن

منذ 14 ساعة
1673
1
دراسة : النوم أقل من 7 ساعات في الليلة يؤدي إلى زيادة الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف الباحثون أن النوم أقل من سبع ساعات في الليلة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ خيارات وجبات خفيفة غير صحية مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأوضحت دراسة جديدة أن أولئك الذين يحصلون على قسط أقل من النوم يميلون إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة يوميا بشكل عام.

وقال كريستوفر تايلور، أستاذ التغذية الطبية بجامعة ولاية أوهايو (OSU) في كلية الصحة وعلوم إعادة التأهيل وكبير مؤلفي الدراسة: "إننا لا ننام فقط عندما نبقى مستيقظين لوقت متأخر من الليل، ولكننا نقوم أيضا بكل السلوكيات المتعلقة بالسمنة: قلة النشاط البدني، وزيادة وقت الشاشات، وخيارات الطعام التي نتناولها كوجبات خفيفة وليس كوجبات أساسية".

وأوصت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم وجمعية أبحاث النوم بأن ينام البالغون سبع ساعات أو أكثر كل ليلة بشكل منتظم.

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن قلة النوم يمكن أن ترتبط أيضا بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب والسمينة والحالات الصحية المزمنة الأخرى.

زيادة الوزن
السمنة
أمراض القلب
النوم

التعليقات

القناص
القناص عدد التعليقات : 35
منذ 3 دقائق
في أي مدرسة درستوها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : الملك:عبدالعزيز فارس كل سعودي بأمجاده تغنى كم عقيد خيل بسيف أخو نورة دمه تحنى صقر الجزيرة سقم...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : الملك:عبدالعزيز فارس كل سعودي بأمجاده تغنى كم عقيد خيل بسيف أخو نورة دمه تحنى صقر الجزيرة سقم...
عالمي
أنشهد أن جوفينكو ذيب 🤣
سلوم النصراوي
التفاصيل الصادمة نشرت في الصحف العالمية .. والطواقي حاطين فضايحهم العالمية في ظهر النصر 🤣 يلا يوم الاحد قرار بالطرد من دوري أسيا ....
د محمد ماجد بخش
عام ١٩٩٨ م صحح الأسعار بالتفاهم مع المنتجين خارج أوبك .. والإتفاق معهم على خفض الإنتاج .. رجل المرحلة قاد الوزارة الأهم - ومن...

أخر الأخبار

مواطنة تطلب الطلاق بعد أول يوم زواج: "اكتشفت إنه أصلع"
مواطنة تطلب الطلاق بعد أول يوم زواج: "اكتشفت إنه أصلع"
منذ 19 دقيقة 1154
صور.. إطلالة شبابية جديدة لنادية الجندي
صور.. إطلالة شبابية جديدة لنادية الجندي
منذ 31 دقيقة 145
"الإرياني" يثمن دعم المملكة بعد وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية
"الإرياني" يثمن دعم المملكة بعد وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية
منذ 54 دقيقة 1080
صورة للملك المؤسس في شبابه بالألوان
صورة للملك المؤسس في شبابه بالألوان
منذ ساعة 1338
أم تشنق نفسها بعد اعتدائها على ابنها بـ "مدق"
أم تشنق نفسها بعد اعتدائها على ابنها بـ "مدق"
منذ ساعة 546
جستنيه: كمارا لخبط الاتحاد
جستنيه: كمارا لخبط الاتحاد
منذ ساعة 1454
"الداخلية" توضح حالات يعاقب فيها المتحرش بالسجن 5 سنوات و300 ألف غرامة
"الداخلية" توضح حالات يعاقب فيها المتحرش بالسجن 5 سنوات و300 ألف غرامة
منذ ساعتين 1427
للمرة الأولى.. انتخاب 3 نساء لرئاسة بلديات مدن كبيرة في المغرب
للمرة الأولى.. انتخاب 3 نساء لرئاسة بلديات مدن كبيرة في المغرب
منذ ساعتين 1195
بدر خلف يثير الجدل بارتداء الحجاب
بدر خلف يثير الجدل بارتداء الحجاب
منذ ساعتين 835
آل الشيخ ينشر مقطعًا للقصبي: مطلوب في موسم الرياض
آل الشيخ ينشر مقطعًا للقصبي: مطلوب في موسم الرياض
منذ ساعتين 2429