تزوجت مرتين .. فمن الزوج الذي خان شيرين رضا مع صديقتها

القاهرة (صدى):
أثارت تصريحات الفنانة المصرية شيرين رضا، عن تعرضها للخيانة الزوجية من صديقتها المقرّبة، التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية الزوج الخائن، لا سيما أنها تزوّجت مرتين في حياتها.
وفتحت التصريحات التكهنات حول هوية الشخص الذي خان شيرين رضا،حيث توقع مغردون أن يكون هناك تجارب زواج أخرى لم تعلن الفنانة المصرية عنها لوسائل الاعلام
وتزوجت رضا أولاً في عام 1989 بالفنان المصري عمرو دياب، واستمر زواجهما 3 سنوات فقط، وأثمر عنه ابنتهما نور، و في لقاء تلفزيوني سابق.
وقالت شيرين رضا أنها ليست نادمة على الزواج في سنّ مبكرة، لكنها اعترفت بأنها فاشلة في الزواج، مبينة أنه لا يمكنها القول إن دياب فاشل، خاصة أنه ناجح في كل ما يُقدم عليه، ولكنهما فشلا كزوجين، وهي بالتحديد كانت فاشلة في آرائها.
وارتبطت شيرين رضا للمرّة الثانية من رجل الأعمال السعودي سلطان كمال أدهم، لمدة عام واحد فقط، و لكنها لم تكشف سبب الانفصال، مؤكدة أنها لا تحب الحديث عن ذلك بسبب وفاته قائلةًً: "الله يرحمه مش هقدر أقول حاجة".
إقرأ أيضا: