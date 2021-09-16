شيرين رضا تكشف عن واقعة تعرضت لها من أعز صديقاتها: "خانتني مع جوزي"

القاهرة (صدى):
فجرت الفنانة شيرين رضا مفاجأة مدوية أمام متابعيها وجمهورها خلال برنامج لصراحة، مع الفنانة يسرا،وذلك بعد أن كشفت عن تعرضها للخيانة على يد أقرب الأشخاص لها.
و قالت شيرين إنها تعرضت للخيانة الزوجية على يد زوجها وصديقتها المقربةو أنها قطعت صلتها بها، معلقة: "لحد النهاردة مبكلمهاش، اتوجعت جدًا عشان مصدقتش، اتوجعت منها أكتر منه".
وكانت شيرين رضا قد تعرضت لواقعة تركت في نفسيتها أثرًا سيئًا في منتصف الشهر الماضي وذلك بعد أن فقدت كلبها، عقب اختفائه في مكان سكنها بإحدى المدن الجديدة بالقاهرة.