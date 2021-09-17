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" النيابة العامة " : جريمة التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي عبر أي وسيلة

منذ 4 ساعات
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" النيابة العامة " : جريمة التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي عبر أي وسيلة

الرياض (صدى):
كشفت النيابة العامة، أمس الخميس، عن العقوبات والحالات التي تقترن فيها جريمة التحرش بظروف مشددة.

وأوضحت النيابة العامة، أن التحرش جريمة تشتمل على كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأشارت إلى أن عقوبة جريمة التحرش، السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفة أن حالات التشدد بتلك الجريمة تتضمن إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان الجاني حين حدوث الواقعة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

وقالت أن جريمة التحرش تقترن إذا وقعت في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي، وكذلك إذا وقعت في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

 

 

 

التحرش
النيابة العامة
مدلول جنسي
وسائل التقنية الحديثة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134350
منذ 3 ساعات
طيب ..

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