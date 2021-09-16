قرار باعتقال وزير لبناني سابق في قضة انفجار مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
أصدر القاضي الرئيسي الذي يحقق بقضية انفجار مرفأ بيروت مذكرة توفيق بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس وذلك بعدما لم يمثل للاستجواب.
وجاء اتهام "فنيانوس" باعتباه كان وزيرًا للأشغال العامة والنقل، وهو أحد المسؤولين الحكوميين السابقين الذين رفضوا المثول أمام قاضي التحقيق طارق بيطار.
ووجه القاضي اتهامًا لـ "فنيانوس" وثلاثة آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، بالقتل العمد والإهمال الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار وإصابة أكثر من 6000 شخص.
يٌذكر أنه تم تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم وهي مادة شديدة الانفجار، وانفجرت في النهاية يوم 4 أغسطس 2020 بمرفأ بيروت ودمرت أجزاء من العاصمة بيروت.