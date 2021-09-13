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"مقيم" يتحايل على مواطن ويكبده 1.5 مليون ريال

منذ ساعة
1755
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"مقيم" يتحايل على مواطن ويكبده 1.5 مليون ريال

سعيد العجل (صدى):
تحايل "مقيم" على صديق له "مواطن" وتسبب في تكبيده 1.5 مليون ريال من الديون بعد إقناعه بفتح محل لبيع قطع غيار للسيارات.

وتعهد "المقيم" لصديقه أنه سيقوم بإدارة المحل بشكل كامل وأن كل ما يتطلبه منه فقط هو استخدام اسمه في المعاملات الرسمية لأنه صاحب المحل.

واتفق "المواطن" على أن يدفع للمقيم راتبًا شهريًا 3 آلاف ريال وبعد عدة أشهر كان المواطن يتلقى خلالها مبلغًا زهيداً في نهاية كل شهر.

وتلقى "المواطن" بعد ذلك مكالمات من موردين يطالبونه بدفع الديون المتأخرة عليه والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون ريال، ليتصل بـ "المقيم" ويجد هاتفه مغلقًا بالإضافة لإغلاقه المحل.

واكشتف "المواطن" أن المقيم جنى مبلغًا كبيرًا من المحل ثم فر من المملكة وترك له الدين لكي يسدده.

 

مقيم
المملكة
مواطن
قطع غيار السيارات
الديون
المعاملات الرسمية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3873
منذ 43 دقيقة
الله لا يبلانا. اللهم لا شماته

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أحدث التعليقات

متواضع😌
انضغط عليان يوم شاف الصدق ترا عارفين علومكم وقصصكم كل يوم جرايم وبلاوي معروفه الجنوب بلبلاوي
متواضع😌
تعليق ٥ ايوه انا عقيم وش تبي 😂
ط 🍹🍹🍹
رب كلمة قالت لصاحبها دعني . الواجب أن يحذر شر لسانه ولا يتكلم إلا بالخير كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن...
🕊
قد يكون يفحط والله اعلم لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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