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حادثة مؤلمة لمذيعة على الهواء
منذ 10 ساعات
2009
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134124
منذ 38 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ..
.. مقروده وجت الطقه براسها .. ويش موديك ملعب الفرسان ياحرمه .....؟؟؟
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. مقروده وجت الطقه براسها .. ويش موديك ملعب الفرسان ياحرمه .....؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذا مثل عيال النعمه من الاوادم .. اشباهه كثير ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هل تقصدين لازم التكشف عند المختصين .. حسب كلامتز ....؟ .. امعصيه وبطنتز يوجعتز .. مامثل مساج المره لزوجه ومساج لزوجته ، ومساج الأم...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون ايدي الحرامية النجسه ليستأدب غيرهم من اهل النفوس المريضه ..
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