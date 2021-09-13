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قاتل والديه في مكة يعمل بأحد القطاعات الأمنية وادعى المهدية سابقًا

منذ 5 ساعات
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قاتل والديه في مكة يعمل بأحد القطاعات الأمنية وادعى المهدية سابقًا

مكة المكرمة (صدى):
على خلفية واقعة قتل شاب لوالديه طعنًا في مكة المكرمة، أمس الأحد، تكشفت تفاصيل جديدة حول الجاني.

وكشفت مصادر أن الجاني يعمل بأحد القطاعات الأمنية، ويعاني الجاني اعتلالات نفسية، وسبق أن ادعى "المهدية"، بحسب الوطن.

وأفادت المصادر بأن حالة الجاني المستعصية تطورت، ما جعل والده يتردد به على المشايخ، من أجل الرقية الشرعية لأكثر من سنة.

وبينت المصادر أن الجاني متزوج ولديه 3 أبناء، وبعد ارتكابه جريمة القتل، قبل صلاة الظهر بلحظات، توجه للذهاب لمنزله الذي تم فيه إلقاء القبض عليه.

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مكة المكرمة
حوادث
قتل
حي الشرائع

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17372
منذ 4 ساعات
عذر غير .. مقبول .. بترك معتل نفسيا دون علاج مع وضوح استمرارية .. تأثره وتأثيره على المحيطة به .. أي صدمة سيواجهها ٣ من أفراد المجتمع وأمهم من جراء ما حدث.
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82947
منذ ساعة
يارب اسئلك السلامة
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3871
منذ 43 دقيقة
لنكن واقعيين الامراض اانفسية المستعصية مثل الشيوفرزينيا وغيرها من الامراض النفسية لا علاج لوحده وتحتاج لعلاج وحجر معا وصعب جدا مع كثرة ما يحصل للناس حجر جميع المرضى النفسيين اصحاب الامراض القوية التي لا علاج لها.فيظطرون لمعالجته واخراجه خصوصا اذا ما لمسوا تشافيا بسيطا ليُخلى المكان لمريض آخر.
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 118
منذ 10 دقائق
الله يحفظ الجميع إن شاءالله

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم أصلح أحوالنا...
الحزين
الله يحفظ الجميع إن شاءالله
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه ومتى كان زواج المتعه عندها حرام .. اخاف انه ضحك عليها ولا عطاها الصداق المتأخر
الحزين
الحمدالله على السلامة
جاسم
والله شفت الافلام منها مقطوعه بالنصف في اكثر من محل سكراب اويد كلام الاخ محمد ان تشحن الى احد الدول الفقيره للاستفاده بدل الاتلاف...

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