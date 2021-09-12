الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قتل شاب لوالديه في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تكشفت معلومات جديدة عن جريمة القتل التي شهدتها مكة اليوم الأحد، والتي راح ضحيتها أب وأم على يد ابنهما بعد طعنهما عدة طعنات في حي بالشرائع.
وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مكة بلاغاً من فتاة يفيد بأن أخاها طعن والده ووالدته داخل المنزل، وفق "سبق".
وعلى الفور، توجهت الجهات الأمنية إلى موقع الحادثة الأم ملطخة بالدماء تناهز من العمر 62 عاماً، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب الطعنات التي تلقتها، بينما كان الأب هو الآخر ملطخ بالدماء ويبلغ من العمر 70 عاماً ويعاني من عدة طعنات أدت إلى مصرعه عقب وصولهم للمستشفى.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجهات الأمنية ضبطت الجاني وهو شاب في العقد الثالث من عمره داخل دورة مياه بمنزل أسرته.