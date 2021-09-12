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الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قتل شاب لوالديه في مكة

منذ 41 دقيقة
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الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قتل شاب لوالديه في مكة

مكة المكرمة (صدى):
 

تكشفت معلومات جديدة عن جريمة القتل التي شهدتها مكة اليوم الأحد، والتي راح ضحيتها أب وأم على يد ابنهما بعد طعنهما عدة طعنات في حي بالشرائع.

وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مكة بلاغاً من فتاة يفيد بأن أخاها طعن والده ووالدته داخل المنزل، وفق "سبق".

وعلى الفور، توجهت الجهات الأمنية إلى موقع الحادثة الأم ملطخة بالدماء تناهز من العمر 62 عاماً، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب الطعنات التي تلقتها، بينما كان الأب هو الآخر ملطخ بالدماء ويبلغ من العمر 70 عاماً ويعاني من عدة طعنات أدت إلى مصرعه عقب وصولهم للمستشفى.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الجهات الأمنية ضبطت الجاني وهو شاب في العقد الثالث من عمره داخل دورة مياه بمنزل أسرته.

مكة المكرمة
قتل
طعنات
أم
أب
دماء
دورة مياه
حي الشرائع

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134044
منذ 30 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادري انك انت وغنيماتك تستغيثون تبون المطر ، جددت سالفة الهزاني وبقر اهل الديره يوم يستغيث معهن .. وما اقول يا دكتور الا الله...
ابو محمد 😎 ✍️
هازي الأم المساليه ، تحبسوهاا لييييييه ....؟؟؟ .. قالوا // لما يجي العيب من اهل العيب ، ماهو عيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في خبر المكسيك .. الله يسامح اللي لخبط المواضيع...
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في بر المكسيك .. الله يسامح اللي لبط المواضيع...

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