امرأة في دعوى خلع لزوجها: "يطالبني بالظهور في تيك توك "

القاهرة (صدى):
أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، بعد أن طلب منها الظهور في فيديوهات على تطبيق " التيك توك " لكسب المال بصورة سريعة ومربحة.
وقالت المرأة : زوجي يقوم بتلبية متطلبات المنزل وأنا من أقوم بدفع إيجار الشقة، حتى لاحظت جلوسه وترك العمل لشاب غريب يقوم بفتح المحل، تركته على راحته لكني فوجئت بكلمات غريبة يقولها زوجي،" نعمل فيديوهات على التيك توك"
وأشارت الزوجة إلى أنها رفضت عرض زوجها، فقام بالتعدي عليها بالضرب والإهانة وطردها من المنزل، فقررت الانفصال، موضحة أنه رفض طلاقها، فلم يكن أمامها إلا إقامت دعوى خلع ضده.