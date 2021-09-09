نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأة في دعوى خلع لزوجها: "يطالبني بالظهور في تيك توك "

منذ 3 ساعات
2083
1
امرأة في دعوى خلع لزوجها: "يطالبني بالظهور في تيك توك "

القاهرة (صدى):
أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر، تطلب فيها الخلع من زوجها، بعد أن طلب منها الظهور في فيديوهات على تطبيق " التيك توك " لكسب المال بصورة سريعة ومربحة.

وقالت المرأة : زوجي يقوم بتلبية متطلبات المنزل وأنا من أقوم بدفع إيجار الشقة، حتى لاحظت جلوسه وترك العمل لشاب غريب يقوم بفتح المحل، تركته على راحته لكني فوجئت بكلمات غريبة يقولها زوجي،" نعمل فيديوهات على التيك توك"

وأشارت الزوجة إلى أنها رفضت عرض زوجها، فقام بالتعدي عليها بالضرب والإهانة وطردها من المنزل، فقررت الانفصال، موضحة أنه رفض طلاقها، فلم يكن أمامها إلا إقامت دعوى خلع ضده.

 

مصر
خلع
دعوى قضائية
كسب المال
فيديوهات
تيك توك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133838
منذ ساعة
يعقب ويخسى ماهو رجل ولا عنده ذرة رجوله بمعناها الحقيقي ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مفيده ...
واضح*** وصريح***
الكابتن عبدالاله المالكي" لاعب منتخبنا الوطني ونادي الاتحاد،لاعب مهضوم حقة إعلاميا،ويعتبر الجندي المجهول في المنتخب.. ،
واضح*** وصريح***
معقول فيه أحد بيقوم بقطع تقاطع بهذه الطريقة وبشاحنه بهذا الحجم من دون ما يناضر يمين ويسار، حسيبك الله.
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ياله من مقرود ..
zwid
بس لساها مهلبية بالزبيب بنت النجار..

أخر الأخبار

خيل هارب يُنهي حياة مسنة
خيل هارب يُنهي حياة مسنة
منذ 58 ثانية 12
غفوة امرأة تنتهي بشكل غريب
غفوة امرأة تنتهي بشكل غريب
منذ 6 دقائق 34
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في تبوك
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في تبوك
منذ 10 دقائق 1330
وزير الرياضة: كرة القدم مصدر إلهام وشغف لكل الشعب السعودي
وزير الرياضة: كرة القدم مصدر إلهام وشغف لكل الشعب السعودي
منذ 15 دقيقة 1439
«المرور» يكشف متى تبدأ مدة تجديد «الاستمارة المطوّفة»
«المرور» يكشف متى تبدأ مدة تجديد «الاستمارة المطوّفة»
منذ 20 دقيقة 1560
ياسر المسحل: الأخضر سيصل للمرتبة 56 عالميا
ياسر المسحل: الأخضر سيصل للمرتبة 56 عالميا
منذ 25 دقيقة 1430
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر
منذ 35 دقيقة 1438
أسباب ثقل وألم القدمين عند الاستيقاظ من النوم
أسباب ثقل وألم القدمين عند الاستيقاظ من النوم
منذ 40 دقيقة 1691
فيديو لشباب يرقصون نصف "عراة" يثير الجدل في مصر
فيديو لشباب يرقصون نصف "عراة" يثير الجدل في مصر
منذ 45 دقيقة 646
الحظ ماشي معه
الحظ ماشي معه
منذ ساعة 469