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بالصور.. سيارات ألمانية موديل 2021 تتنتشر بأسواق المملكة

منذ ساعة
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بالصور.. سيارات ألمانية موديل 2021 تتنتشر بأسواق المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
خطفت مجموعة سيارات ألمانية الأنظار داخل أسواق المملكة، ومنها سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2021 التي زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، كما هناك فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي.

و تبدأ اسعار السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 من 149.159 ريال حتى 189 الف ريال، بينما هناك بي ام دابليو X2 موديل 2021 وبها محرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة 189 حصانا، ويبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X2 موديل 2021 داخل السوق بقيمة قدرها 214.500 ريال.

وتتسارع السيارة مرسيدس بنز أي-كلاس موديل 2021 من 0 إلى 100 كم خلال 6.2 ثانية، بينما تستمد قوتها من محرك 1300 سي سي، بقوة 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 225 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، وسعرها 161.590 ريال.

وحصلت بورشه ماكان موديل 2021 على محرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة 440 حصانا، مع 550 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 270 كيلومتر في الساعة، وسعر الفئة أولى أوتوماتيك موديل BASE 2021 محرك 2000 سي سي بسعر 247,940  ريال، الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل  S 2021محرك 3000 سي سي بسعر322,190 ريال، الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TURBO S 2021 محرك 3000 سي سي  تيربو بسعر 462,550 ريال.

سيارات
فولكس فاجن
مرسيدس بنز
سيارات ألمانية
بورشة ماكان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133688
منذ 42 دقيقة
رفعتوا الأسعار فوق المعدل ..

.. الجمل افضل وأرخص ..

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
المباراة تنتهي بفوز سعودي 3 صفر ...
جاسم
شفتهم في سيرلنكا وانا ساكن في احد الفنادق مكتوب لوحه احذر القرود انا نظرت من خلال الزجاج ما شفت اي قرود وبعد ما اخذت...
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