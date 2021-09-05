جنود أمريكان يرتدون النقاب للهروب من طالبان

كابول (صدى):
لجأ جنود أمريكان للهروب من عناصر حركة طالبان المسيطرة على أفغانستان، عن طريق التخفي في ملابس نسائية.
وارتدى نحو 20 جندي من جنود القوات الخاصة الأمريكية النقاب وملابس السيدات هربا من أعضاء طالبان.
وقطع الجنود مئات الأميال، بسيارات الأجرة، وتمكنوا من تجنب الأسر من خلال التلويح بأعلام طالبان والادعاء أنهم ذاهبون إلى كابول للترحيب بالمتمردين بوصفهم محررين أبطال.
وساعدت الشرطة الأفغانية الجنود الأمريكية من خلال منحهم مجموعة متنوعة من النقاب بألوان مختلفة، وقال مصدر: "فريق SAS كان في أفغانستان منذ شهور وكانوا في مهمة استطلاعية سرية عندما أنقلبت الأحوال".