نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جنود أمريكان يرتدون النقاب للهروب من طالبان

منذ 3 ساعات
1876
3
جنود أمريكان يرتدون النقاب للهروب من طالبان

كابول (صدى):
لجأ جنود أمريكان للهروب من عناصر حركة طالبان المسيطرة على أفغانستان، عن طريق التخفي في ملابس نسائية.

وارتدى نحو 20 جندي من جنود القوات الخاصة الأمريكية النقاب وملابس السيدات هربا من أعضاء طالبان.

وقطع الجنود مئات الأميال، بسيارات الأجرة، وتمكنوا من تجنب الأسر من خلال التلويح بأعلام طالبان والادعاء أنهم ذاهبون إلى كابول للترحيب بالمتمردين بوصفهم محررين أبطال.

وساعدت الشرطة الأفغانية الجنود الأمريكية من خلال منحهم مجموعة متنوعة من النقاب بألوان مختلفة، وقال مصدر: "فريق SAS كان في أفغانستان منذ شهور وكانوا في مهمة استطلاعية سرية عندما أنقلبت الأحوال".

امريكا
افغانستان
كابول
طالبان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17274
منذ ساعتين
واسعة شوية .. مثل قصة الخواجة كرياكو مع شوي السمكة في قرص الشمس والتي اصطادها بيده من البحر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17274
منذ ساعتين
نسج خيال الخواجة كرياكو
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52998
منذ ساعة
افا هذه اخرتها يا امريكا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

insoliHof
<a href=http://buysildenshop.com/>Viagra</a>
ابو عمار
يا ساتر وين اصول السلامه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
المفروض تشارك الزوجه زوجها في كل شي مقابل تنازله عن بعض حقوقه

أخر الأخبار

أحمد كعكي عن انضمام حمدالله للاتحاد: "هذه معلومات سرية"
أحمد كعكي عن انضمام حمدالله للاتحاد: "هذه معلومات سرية"
منذ 12 دقيقة 1128
هجوم ضد إعلامية كويتية بسبب جلسة تصوير جريئة
هجوم ضد إعلامية كويتية بسبب جلسة تصوير جريئة
منذ 58 دقيقة 423
"تعليم الحدود الشمالية" تكشف ملابسات شتم وكيل مدرسة لولي أمر
"تعليم الحدود الشمالية" تكشف ملابسات شتم وكيل مدرسة لولي أمر
منذ ساعة 1577
نجل القذافي يطير إلى تركيا بعد الإفراج عنه
نجل القذافي يطير إلى تركيا بعد الإفراج عنه
منذ ساعة 1654
مدرب النصر يستبعد أنسيلمو من القائمة الآسيوية
مدرب النصر يستبعد أنسيلمو من القائمة الآسيوية
منذ ساعتين 1607
الهلال يعلن قائمته في دوري أبطال آسيا
الهلال يعلن قائمته في دوري أبطال آسيا
منذ 3 ساعات 1848
جنود أمريكان يرتدون النقاب للهروب من طالبان
جنود أمريكان يرتدون النقاب للهروب من طالبان
منذ 3 ساعات 1876
قصة "ملاك كابول" ونجاته من الموت بأعجوبة في هجوم لطالبان
قصة "ملاك كابول" ونجاته من الموت بأعجوبة في هجوم لطالبان
منذ 3 ساعات 1538
تصادم مركبتين يسفر عن وفيات وإصابات بعسير
تصادم مركبتين يسفر عن وفيات وإصابات بعسير
منذ 4 ساعات 1945
مختص : 90٪؜ من زيوت السيارات المغشوشة مصدرها الرئيسي الزيوت المستخدمة (فيديو)
مختص : 90٪؜ من زيوت السيارات المغشوشة مصدرها الرئيسي الزيوت المستخدمة (فيديو)
منذ 4 ساعات 1370