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صور للمنازل المتضررة جراء اعتراض صاروخ باليستي تجاه الشرقية

منذ 4 ساعات
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صور للمنازل المتضررة جراء اعتراض صاروخ باليستي تجاه الشرقية

الرياض (صدى):
وثقت مجموعة من الصور الأضرار التي تعرض لها عدد من المنازل بحي ضاحية الدمام، إثر تناثر الشظايا جراء اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي تجاه المنطقة الشرقية.

وكان العميد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، أعلن أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام، ونتج عن ذلك إصابة طفلين وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

يذكر أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت أمس السبت، 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

صاروخ باليستي
مليشيا الحوثي
تركي المالكي
الشرقية-الدمام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52972
منذ 4 ساعات
لعنة الله على ايران واعوانها الخونه
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 300
منذ ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 115
منذ ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 3
منذ 7 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل

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