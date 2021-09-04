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بالصور.. المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة عمان

منذ 4 ساعات
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بالصور.. المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة عمان

نواف السالم (صدى):
وثقت بعض الصور استعدادته اليوم السبت لمواجهة منتخب عمان الثلاثاء القادم على استاد مجمع السلطان قابوس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأبرزت "الصور" تدريبات الأخضر في ظل اجتماع "المسحل" بلاعبي المنتخب الوطني قبل بداية الحصة التدريبية، نقل في كلمته تهنئة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة الفوز.

وقال "المسحل" في كلمته على الأداء الفني والانضباط التكتيكي والروح العالية التي تمتعوا بها طوال مجريات المباراة، منوهًا بأهمية المباراة القادمة وقوة المنتخب العماني.

كما أكد على ثقته في الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة كاملة من أجل المضي نحو تحقيق الهدف.

ويأتي المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى جانب منتخبات "اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام".

كأس العالم 2022
الأخضر
المنتخب الوطني
التصفيات الآسيوية
منتخب عمان
وزير الرياضة
مجمع السلطان قابوس
مباراة عمان والأخضر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17237
منذ ساعتين
آخر الليل ..

عمان غلبت اليابان في اليابان وستهزم منتخب السعودية في عمان .. فالحذر الحذر أن تكون النتيجة ٤/١ لصالح منتخب عمان
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17237
منذ 28 دقيقة
الثلاثاء أقترب .. والموعد بعد نهاية المباراة .. خليكم فاكرين .. إن عمان هي أقوى من اليابان والصين الآن

فلا تدخلوا المباراة بفكر الأقوى .. أدخلوها بروح الرؤية وستقلبوا معادلة القوة بالإرادة والعزيمة والإصرار

بالتوفيق لمنتخبنا الأخضر الغالي .. حبيب كل السعوديين
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 47
منذ 20 دقيقة
ان شاءالله الفوز السعوديه على عمان وتنقلب على عمان في مسقط أرضهم السلطان قابوس هيا يااخضر إلى الفوز

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