بالصور.. المنتخب الوطني يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة عمان

نواف السالم (صدى):
وثقت بعض الصور استعدادته اليوم السبت لمواجهة منتخب عمان الثلاثاء القادم على استاد مجمع السلطان قابوس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأبرزت "الصور" تدريبات الأخضر في ظل اجتماع "المسحل" بلاعبي المنتخب الوطني قبل بداية الحصة التدريبية، نقل في كلمته تهنئة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة الفوز.
وقال "المسحل" في كلمته على الأداء الفني والانضباط التكتيكي والروح العالية التي تمتعوا بها طوال مجريات المباراة، منوهًا بأهمية المباراة القادمة وقوة المنتخب العماني.
كما أكد على ثقته في الجميع بهم ومتمنيًا لهم التوفيق وكسب نقاط المباراة كاملة من أجل المضي نحو تحقيق الهدف.
ويأتي المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى جانب منتخبات "اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام".