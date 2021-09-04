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الكابتن عبدالله الغامدي يكشف عن سبب اختلاف الوقت خلال رحلتي الذهاب والعودة بين الرياض وجدة "فيديو"

منذ 6 ساعات
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الكابتن عبدالله الغامدي يكشف عن سبب اختلاف الوقت خلال رحلتي الذهاب والعودة بين الرياض وجدة "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، عن سبب اختلاف الوقت بين رحلتي الذهاب والعودة.

وقال عبدالله بن صالح الغامدي، خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر:"أنا الآن أتجه من الرياض إلى جدة، فالرياح الآن عكس اتجاه الطائرة أكثر من 200 كيلومتر في الساعة".

وأشار:" وصلت سرعتنا بسبب هذه الرياح إلى 600 كيلومتر في الساعة، يكون الوقت من جدة للرياض بهذه الرياح والسرعة تقريبا ساعة و40 دقيقة"، موضحا:"رحلة العودة من جدة للرياض بسرعة 130 عقدة تقريبا 220 كيلومتر في الساعة".

 

ولفت:"وصلت سرعتنا الآن 573 عقدة تقريبا 1050 كيلومتر في الساعة، فالوقت المتوقع ساعة و5 دقائق للرياض بينما كان الوقت من الرياض لجدة وصل إلى ساعة و40 دقيقة، يعني 35  دقيقة فرق رغم نفس المحركات ونفس الارتفاع ونفس المعطيات ولكن الرياح تلعب الوقت الأول في اختلاف الوقت".

 

 

جدة
الرياض
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طيار
الرياح
الطائرة
الذهاب
عبدالله بن صالح الغامدي

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82808
منذ 5 ساعات
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133517
منذ 5 ساعات
اتمنى من الله لك ولزملائك ومن تقلّون ، السلامه دائماً ابداً في الذهاب والإياب .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17237
منذ 4 ساعات
لفتة غير متوقعة من مخضرم الخطوط العربية السعودية الكابتن عبدالله حفظه الله .. سابق عصره وحاضر معنا في كل معلومة
منال
منال عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
المطلوب منا ايش
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17237
منذ 25 دقيقة
ربط الأحزمة والبقاء في مقاعدكم مع مراعاة الاحترازات الضرورية لمنع تفشي وانتقال عدوى كورونا / مو

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ملح خشن ملح ناعم ملح ماسخ ملح زايد حنا شكو
د محمد ماجد بخش
شعرة بين الرأس والفأس قد تنجيه من الخطر
د محمد ماجد بخش
الكورة دخلت قلب الحكومة .. عقبال ما ربي يعز الكيمياء .. والله الذي لا إله إلا هو إن كيمياء الكم عبارة عن توظيف رياضي...
ابو عمار
يستاهلون الاعدام
د محمد ماجد بخش
يعني .. مطولين .. يظهر فيه حسابات ثقيلة

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