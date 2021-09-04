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تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته

منذ 4 ساعات
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تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته

الرياض (صدى):
وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالة إلى متابعيه يطمئنه خلالها على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر "الحمدالله أنا بخير وأشكر كل من سأل لا أراكم الله مكروه"

وفي وقت سابق، كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش، عن الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مبينا أنه خضع لعملية جراحية حيث قال: "اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتهان والحمدالله نجحت وهو الآن في العناية المركزة".

وأضاف: "ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله، تأخيره الله يهديه للعملية ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال".

وتمنى عدد من الإعلاميين والفنانين الشفاء العاجل لتركي آل الشيخ، بينهم الفنان عبادي الجوهر، قائلا: "ألف سلامة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، طهور وما تشوف شر يا أبو ناصر".

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آل الشيخ يخضع لعملية جراحية صعبة

عملية جراحية
تركي آل الشيخ
عبدالله مخارش

التعليقات

ناصح
ناصح عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده يرسل لهم انذارات لعلهم يتوبوا..ولكن احيانا يغتر الانسان بجاهه او ماله اوصحته. حتى تاتية القاصمة وعندها ماينفع الندم
Seen
Seen عدد التعليقات : 21
منذ ساعة
سلامات ماتشوف شر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مالت عليه هو وخوذته ، مايشوف الكرين بكبره ...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ما اراد الله هلاكه لحظتهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حالهم ، وفال الشيطان فالهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم .. .. وهل القعابين يمكن تربيتها يا بابشر ....؟؟ .. يالكم من جهلة اغبياء مقلدين للغرب إخوة الشياطين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الكل منهما مقرود ..

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