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آل الشيخ يخضع لعملية جراحية صعبة

منذ 3 ساعات
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آل الشيخ يخضع لعملية جراحية صعبة

نايف السالم (صدى):
كشف المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة، عبدالله مخارش، أمس الجمعة، عن الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وأوضح مخارش أن آل الشيخ خضع لعملية جراحية، قائلا: "اليوم أجرى عملية وتأخر فيها لصعوبتهان والحمدالله نجحت وهو الآن في العناية المركزة".

وأضاف: "ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله، تأخيره الله يهديه للعملية ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال".

وتمنى عدد من الإعلاميين والفنانين الشفاء العاجل لآل الشيخ، بينهم الفنان عبادي الجوهر، قائلا: "ألف سلامة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، طهور وما تشوف شر يا أبو ناصر".

كما تمنى الفنان طارق العلي الشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه قائلا: "معالي المستشار تركي آل الشيخ سلامات وماتشوف شر وأجر وعافية وتستاهل السلامة".

عبادي الجوهر
طارق العلي
هيئة الترفيه
تركي ال الشيخ
عبدالله مخارش

التعليقات

سعودي مخضرم
سعودي مخضرم عدد التعليقات : 254
منذ 3 ساعات
يالله ياكريم
عاطل
عاطل عدد التعليقات : 449
منذ ساعتين
آمين
مسالم
مسالم عدد التعليقات : 88
منذ 44 دقيقة
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين

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أحدث التعليقات

برنس
قلعتك انتى واياهم يا سامجه
برنس
قلعتك
مسالم
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
عاطل
آمين
حاسم
الله يخلف بياض مصطنع فالتوقف حبوب التبييض لنرى ما يحصل كل شئ بفعل فاعل وليس خلق الله العمر لا يتوقف ولا ياخذ استراحه وستاتي...

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