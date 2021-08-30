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الأمير سطام بن خالد: السماح للطلاب باستخدام الجوال في المدارس قد يؤثر على تركيزهم

منذ ساعة
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الأمير سطام بن خالد: السماح للطلاب باستخدام الجوال في المدارس قد يؤثر على تركيزهم

علي القحطاني (صدى):
قال الأمير سطام بن خالد آل سعود أن ‏قرار السماح للطلاب والطالبات باستخدام الجوال في المدارس قد يؤثر على تركيزهم على التعليم .

وأضاف الأمير سطام بن خالد أن كثير من هذه الفئة العمرية تدمن التصوير والألعاب, مشيرا إلى أن الأفضل أن تمنح المدارس الصلاحية بالإطلاع على حالات الطلبة من حيث التحصين دون إدخال الهاتف للمدارس.

‎وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، ابتسام الشهري، أن استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المترتبة عليها، لافتة إلى أن استخدامه لإبراز تطبيق توكلنا سيسهل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب قبل دخولهم إلى المدرسة.

 

الطلاب
الجوال
الحالة الصحية
توكلنا
الأمير سطام بن خالد

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 211
منذ 25 دقيقة
احس ان ذا الآدمي فاضي ٢٤دساعه يطلع في المواقع

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياهذا الأب وحفظ الله لك بنتك من كل سوء ومكروه .. آمين ..
سالم
الحقيقه ضايعه محدن لقاها
ابو علي
احس ان ذا الآدمي فاضي ٢٤دساعه يطلع في المواقع
ابو علي
انسان فاضي الناس طفرانه ويالله تمشي حالها وهذا اكبر همه موسم الرياض
7UP
شالندخه والله

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