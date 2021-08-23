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ابن عم "رشاش" : المسلسل فيه افتراء على الميتين ولا أعلم شئ عن شخصية "عمر"

منذ ساعة
1674
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ابن عم "رشاش" : المسلسل فيه افتراء على الميتين ولا أعلم شئ عن شخصية "عمر"

الرياض (صدى):
انتقد ابن عم رشاش العتيبي الخارج عن القانون الأحداث التي قدمت في مسلسل "رشاش" الذي عرض مؤخرًا.

وأكد "سعود الشيباني" أن شخصية "عمر" التي تم تجسيدها في مسلسل "رشاش"لم يعلم عنها شيء، كما تجسيدها دون إذن منه، لافتا إلى أنه رافق ابن عمه "رشاش" لمدة طويلة ولم يسمع أبدًا عن شخص اسمه "عمر".

وأضاف أن المسلسل فيه افتراء على الميتين مؤكدًا أن المسلسل تناول أحداثا لم تحدث في الحقيقة، نافيا تحرشهم بالنساء واعتراضهم لطريقهن،وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "تواصل" المذاع على قناة "الرسالة".

وأكد أنه لم يحدد ما إذا كان سيرفع دعوى قضائية ضد صناع المسلسل، مؤكدًا أنه قد يكتفي باعتذار رسميا أمام كل الناس.

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مسلسل رشاش
رشاش العتيبي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16668
منذ 49 دقيقة
اللي مضيَّع ذهب.. بسوگ الذهب يلگاه
واللي يفارگ محب .. يمكن سنة وينساه
بس اليضيَّع وطن .. وين الوطن يلگاه؟

للشاعر العراقي كاظم إسماعيل الكاطع

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أحدث التعليقات

عبدالله
السلق التحكيميمين الطواقي وش اللي حارق اعصابهم ههههههههه يتابعون اخبار عمهم النصر اول باول
د محمد ماجد بخش
صاحب الكرش الذهب أكفأ وأجدر في القيادة من المرأة
د محمد ماجد بخش
وماله : لواء .. لواء يعني باقي خطوتين لفريق أول شد حيلك .. والله يكتبها لك ويوفقك لها
ابوبدر
بصراحة امر مخجل ما يحصل في كل انديتنا بلا استثناء مو بس في الاتحاد او الاهلي ولكن في كل انديتنا هلال نصر شباب ..الخ...
د محمد ماجد بخش
واحسرتي .. واا..حسافة قصرت بيا المسافة .. ظلمتني الصحة، والتعليم .. والعمل !!! وأختهم العودة .. إمشي أطلع برا .. ما قالوها .. لكنها...

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