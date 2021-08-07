نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. ابن عم رشاش يروي قصة هروبهما بعد إطلاقهما النار على رجال أمن

منذ 12 دقيقة
175
1
فيديو.. ابن عم رشاش يروي قصة هروبهما بعد إطلاقهما النار على رجال أمن

متابعة أميرة خالد (صدى):
أثار الشيف الشهير بن قاسم جدلا واسعا في الساعات الماضية، بعد استضافته لابن عم رشاش العتيبي الخارج عن القانون، والذي عرضت قصته مؤخرا في عمل درامي.

وروى سعود الشيباني ابن عم رشاش، تفاصيل قصتهما، موضحًا أن رشاش بدأ العمل في سرية ابن هلال في قوات الأمن، ثم تركها واتجه للعمل في المقاولات.

وأشار إلى أنه ذات يوم اتصل به وكان في الدمام، وأبلغه بتعطل سيارته، وبذهابه إليه، تفاجأ بوجود أسلحة في السيارة، موضحًا أن رشاش برر حينها الأمر بأنه لغرض الحماية، لوجود بعض المخاطر من عراقيين هاربين من الحرب مع إيران.

ولفت إلى أن المملكة كانت تراقب تلك المواقع التي يتم فيها تهريب العراقيين آنذاك، وأثناء مروره مع رشاش في السيارة، اشتبه بهما، ولم يحدث بينهما تفاهم وبين رجال الأمن إلا بالسلاح حيث تم تبادل إطلاق النار -على حد قوله-.

وقال إن رجال الأمن ظنوا بأنه ورشاش من قطاع الطرق لسوء الفهم، وأنهما لم يكونا على علم بأنهما رجال أمن، وشعرا بعد ذلك بخطورة ما حدث.

وقال إنه عقب ذلك صدر تعمیم بضبطهما، فصارا يتنقلان من مكان لآخر، وظلا على هذا الوضع لمدة سنتين، كما أقر سعود بخطأ عدم تسليم نفسيهما.

ولفت إلى أنهما خافا من الحكم عليهما بالقتل، وصارا يتنقلان في أكثر من مكان، وذهبا لليمن، حيث جلس رشاش 4 أشهر فقط، فيما جلس سعود 17 سنة وتزوج هناك 3 نساء.

وأوضح أنه نظم قصيدة وأرسلها للأمير سلطان - وزير الدفاع آنذاك - بعد أن مكث سعود 17 عاما في اليمن، وبعد التواصل مع السفير السعودي في اليمن، أوضح فيها أنه مظلوم، وأنه متألم للبعد عن وطنه ويريد العودة، مع حسابه على الحق العام والخاص، حيث تمكن من العودة إلى المملكة لاحقا.

ونصح ابن عم رشاش الشباب بالمحافظة على وحدة الوطن، مشددا على أن "العزة في الوحدة"، وأن على الشباب الذي يسافر للخارج أن يحافظ على دينه، وهويته ودبلوماسيته، ولا يسمح لأحد أن يخترقها.

يذكر أن رشاش قائد عصابة اتهمت بالسرقة والنهب والسلب في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وانتهت قصته بالقصاص منه، وتم عرض قصته مؤخرا في مسلسل درامي عُرض على منصة شاهد، وسط ردود فعل متباينة، حيث رأت فئة كبيرة أن المسلسل يحمل تمجيدا لمجرم وقاتل، إضافة إلى تأثر بعض المراهقين مؤخرًا بقصته والقيام بتقليده في طريقة ملابسه.

رشاش
رجال الامن
الشيف الشهير بن قاسم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131875
منذ دقيقة
طيب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
انا واحدة من بناتي استشارية جراحة عظام .. لا تخاف علي .. أحب الجماجم أكثر من الكبدة في ليالي رمضان
ابو محمد 😎 ✍️
أوف أوف أوووف .. حالتك صعبه يادكتور ... .. يقطع الحب وعجاريفه اللي ترقّد الدكتور باالصاله ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
يُخيّل الي وانا انظر وادقق في الفم والجمجمه ، اقول في نفسي هذا الفم يأكل الأسد وهو حي .. الله أعلم .. .. ماادري...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اضحك الله سنك يادكتور إقرأ الفاتحه والمعوذتين وسورة الصمد ، ونام نوم العوافي يا صديقي .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ... سبحان الخالق يهيألي انها هياكل...

أخر الأخبار

فيديو.. ابن عم رشاش يروي قصة هروبهما بعد إطلاقهما النار على رجال أمن
فيديو.. ابن عم رشاش يروي قصة هروبهما بعد إطلاقهما النار على رجال أمن
منذ 12 دقيقة 175
العثور على عظام وجماجم بشرية في الأفلاج
العثور على عظام وجماجم بشرية في الأفلاج
منذ 50 دقيقة 1435
ضبط مفحط في مكة المكرمة وإحالته للهيئة المرورية
ضبط مفحط في مكة المكرمة وإحالته للهيئة المرورية
منذ ساعة 1337
الصبحان: "اعتزل أي خبر يخص الهلال"
الصبحان: "اعتزل أي خبر يخص الهلال"
منذ ساعة 1828
انهيار عداءة عقب سباق 10 آلاف متر في الأولمبياد وجلوسها على كرسي متحرك
انهيار عداءة عقب سباق 10 آلاف متر في الأولمبياد وجلوسها على كرسي متحرك
منذ ساعة 1894
"أرامكو" تعلن إصلاح عطل محطة القصيم
"أرامكو" تعلن إصلاح عطل محطة القصيم
منذ ساعتين 1499
الإعلان عن موعد استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم
الإعلان عن موعد استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم
منذ ساعتين 1480
بالفيديو.. خليفة الدوسري هلاليًا لـ 5 سنوات
بالفيديو.. خليفة الدوسري هلاليًا لـ 5 سنوات
منذ ساعتين 1821
بيريرا يوضح سر موافقته على عرض الهلال ويوجه رسالة للجماهير 
بيريرا يوضح سر موافقته على عرض الهلال ويوجه رسالة للجماهير 
منذ 3 ساعات 2065
"البلدية والقروية" تكشف عن أسباب إيقاف المناسبات في قاعات الأفراح
"البلدية والقروية" تكشف عن أسباب إيقاف المناسبات في قاعات الأفراح
منذ 3 ساعات 2414