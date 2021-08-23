نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المدير السابق للذوق العام يعتذر عن تصريحاته بشأن السائحين

منذ 7 ساعات
14639
2
المدير السابق للذوق العام يعتذر عن تصريحاته بشأن السائحين

الرياض (صدى):
اعتذر مدير جمعية الذوق العام السابق بدر الزياني، عن سوء الفهم الذي حدث بشأن تصريحاته بأن هناك لائحة للذوق العام تخص السائحين فقط.

وقال الزياني: "للتوضيح ما قصدته في لقاء الأمس حول لائحة الذوق العام هو أن اللائحة واحدة للمواطن والمقيم و السائح، لذلك جرى التنوية، واعتذر عن سوء الفهم والخطأ الذي وقعت فيه".

وكان الزياني، قد صرح بأن السياح لهم لائحة ذوق عام خاصة بهم، ولابد من الالتزام بما ورد في اللائحة الصادرة من وزارة الداخلية والسياحة، قائلا: "السائحين لهم لائحة خاصة لكن نحن كمواطنين لدينا أنظمتنا وعاداتنا وتقاليدنا ويجب أن نطبقها وكل دولة لها اختصاصها وعاداتها وتقاليدها لذلك نلتزم بما ورد في لائحة الذوق العام الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة السياحة".

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. ارتداء الشورت خادش للحياء ويعرض صاحبة للعقوبة

المملكة
الذوق العام
الشورت
بدر الزياني
لائحة الذوق العام

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 91
منذ ساعة
جلست تخور وتناقض كلامك للاسف ان تكون مسئول عن جهه وانت غير مؤهل للحديث
abdul
abdul عدد التعليقات : 5519
منذ ساعة
اكيد الشيخ تبع الترفيه شخط عليه، شخط عليه قوِي قوِي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
حسناً *************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من تعيس مقرووود .. وحظه حظ قروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
كأنه فار بين شقوق الجبل الرهيب .. .. فعلاً خطير جداً ..
واضح*** وصريح***
طيب.

أخر الأخبار

ترقية العميد مفرح العمري إلى رتبة لواء بالحرس الوطني
ترقية العميد مفرح العمري إلى رتبة لواء بالحرس الوطني
منذ 4 دقائق 1165
كيفية ضبط الهرمونات لفقدان الدهون من الجسم
كيفية ضبط الهرمونات لفقدان الدهون من الجسم
منذ 8 دقائق 1457
مسنة تنتقم على طريقتها
مسنة تنتقم على طريقتها
منذ 24 دقيقة 212
من اخطر الطرق في العالم
من اخطر الطرق في العالم
منذ 29 دقيقة 187
لا تفكر تتهور مرة ثانية
لا تفكر تتهور مرة ثانية
منذ 34 دقيقة 145
‏"الصحة" تكشف آلية فحص الالتحاق بالصف الأول ابتدائي
‏"الصحة" تكشف آلية فحص الالتحاق بالصف الأول ابتدائي
منذ 39 دقيقة 1839
بالفيديو.. اللواء البسامي: الطواف لم يتوقف أثناء مراسم غسل الكعبة
بالفيديو.. اللواء البسامي: الطواف لم يتوقف أثناء مراسم غسل الكعبة
منذ 43 دقيقة 1619
أحمد فتحي لـ نجلته بلقيس: اهتمي بعملك.. والفن لايحب المشكلات
أحمد فتحي لـ نجلته بلقيس: اهتمي بعملك.. والفن لايحب المشكلات
منذ 48 دقيقة 878
كاريلي معلقاً على إقالته: "أغادر الاتحاد برأس مرفوعة"
كاريلي معلقاً على إقالته: "أغادر الاتحاد برأس مرفوعة"
منذ 54 دقيقة 1879
فلكية جدة: ظهور "سهيل" بداية نهاية فصل الصيف
فلكية جدة: ظهور "سهيل" بداية نهاية فصل الصيف
منذ 59 دقيقة 1719