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بالفيديو.. مستشار بالجمارك: لدينا ممكنات تساعدنا على الكشف عن محاولات تهريب المخدرات

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. مستشار بالجمارك: لدينا ممكنات تساعدنا على الكشف عن محاولات تهريب المخدرات

الرياض (صدى):
أكد المستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ماجد الصبي، أن الهيئة لديها إمكانيات كثيرة تساعد على الكشف عن محاولات تهريب المخدرات، وأبرزها الخبرات الواسعة لدى موظفي الجمارك.

وقال ماجد الصبي، أن تلك الإمكانيات تتضمن التقنيات الأمنية المُستخدمة للكشف عن محاولات التهريب، لافتًا إلى أن الهيئة تقف بالمرصاد لكل أنواع التهريب، بحسب تصريحاته لقناة "السعودية" .

وأوضح المستشار الأمني، أن كل ذلك تحقيقًا للغاية التي تسعى إليها الهيئة وهي العمل على مكافحة تهريب المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها، داعيًا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي حالات يتم رصدها من خلال التواصل مع الهيئة.

ويُشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أحبطت محاولات لتهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من 2.6 كيلوجراماً، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء عدد 6 مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

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إحباط تهريب "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام

المخدرات
الجمارك
مستشار أمني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132546
منذ ساعة
ايه تكفون اشخلوهم شخل ..

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفي كل مريض
عبدالهادي
اللة يبارك لة فية,, مطلوب اللي يقدر يشتري يعمل مثلة لان هذا يحرك الإقتصاد. افضل من غني ويركب في الطائرة درجة اقتصادية يزاحم الفقراء.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سلط الله عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما يستاهلون الضيافه دامهم نذلا

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