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إحباط تهريب "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام

منذ ساعة
1807
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إحباط تهريب "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام

الدمام (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام من إحباط محاولات لتهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلوجراماً، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء عدد (6) مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي، اشتبه المفتش الجمركي بعدد (6) من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه (244) كبسولة، تحتوي جميعها على (2.685) كيلوجراماً من "الكوكايين".

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أنه وبفضل من الله تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة، وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك تحقيقًا لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها المتمثلة في حماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) ، أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد ، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.6 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن "شاحنة" وردت إلى المملكة عبر الميناء.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ 46 دقيقة
اوهووووووووهـ خيبهم الله هم وأحشاءهم المعفنه .. من له نفس يبلعهن وهن كالعات من احشاءهم المخوره ..!!؟؟

.. السيف الأجرب ياابو فهد لاهنت ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 212
منذ 35 دقيقة
اتمنى بأن يقتلون بدون تأخير ويرمون جثثهم للكلاب الله يكرم القارئ .

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

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