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بالفيديو.. القبض على الشخص المسيئ لأم المؤمنين عائشة بالرياض

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. القبض على الشخص المسيئ لأم المؤمنين عائشة بالرياض

الرياض (صدى):
أسفرت المتابعة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عن تحديد هوية أحد الأشخاص نشر مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمسا بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأوضحت الشرطة، أنه تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر وقد تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمراً بسرعة القبض علي المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنه استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

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النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

 

شرطة الرياض
إساءة
أم المؤمنين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ 7 ساعات
جزاكم الله خير ..

.. ياليت تقصون رقبته النتنه ..

.. كل شيء له حدود وهذا تعدى الحدود ، في الهمز واللمز في امنا رضي الله عنها ، وفي عرض رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، والتعريض في ديننا القويم والتشكيك فيه ..

.. امصعوا رقبته العفنه سريعاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ 7 ساعات
جزاكم الله خير ..

.. ياليت تقصون رقبته النتنه ..

.. كل شيء له حدود وهذا تعدى الحدود ، في الهمز واللمز في امنا رضي الله عنها ، وفي عرض رسولنا الكريم ، عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة وأتم التسليم ، والتعريض في ديننا القويم والتشكيك فيه ..

.. امصعوا رقبته العفنه سريعاً ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82365
منذ 3 ساعات
الله يخيبه فوق ما خيبه
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 48
منذ ساعتين
الحمدالله يا ليت يكون عبرة لغيره ممن تطاولوا على امهاتنا زوجات الرسول صل الله عليه وسلم
اجعلوه عبرة لغيره بليززززززززز
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 212
منذ ساعتين
لاحول ولاقوة الابالله
اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 163
منذ ساعتين
شباب تافه لا محتوى ولا يحزنون يتنصصوا قدام كمرات الجوالات لاشغل ولا مشغله ويتكلموا في اي شي لمجرد الكلام ولديهم متابعين اتفه منهم للاسف .
محمد البقعاوي
محمد البقعاوي عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
كفو معالي النائب العام الشيخ الفاضل سعود بن عبدالله ال معجب على إتخاذ هذا القرار الصائب وأتمنى ان يكون الحكم الشرعي الذي يصدر بحقه مغلظ حتى يتأدب ويكون عبره لغيره حسبي الله ونعم الوكيل عليه وتقبلوا تحياتي جميعا
محمد البقعاوي
محمد البقعاوي عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
محمد البقعاوي
محمد البقعاوي عدد التعليقات : 1
منذ دقيقتين
كفو معالي النائب العام الشيخ الفاضل سعود بن عبدالله ال معجب على إتخاذ هذا القرار الصائب وأتمنى ان يكون الحكم الشرعي الذي يصدر بحقه مغلظ حتى يتأدب ويكون عبره لغيره حسبي الله ونعم الوكيل عليه وتقبلوا تحياتي جميعا
فالح
فالح عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
اتمنى يسجن سنة كاملة حتى يتأدب
سردار
سردار عدد التعليقات : 444
منذ ساعة
الاخ فالح انا اتمنى ان يضرب عنقه بالسيف
او يحكم عليه بالسجن لمدة 47 عام

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

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