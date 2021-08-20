بالفيديو.. القبض على الشخص المسيئ لأم المؤمنين عائشة بالرياض

الرياض (صدى):
أسفرت المتابعة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، عن تحديد هوية أحد الأشخاص نشر مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمسا بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأوضحت الشرطة، أنه تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر وقد تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أصدر أمراً بسرعة القبض علي المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنه استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
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