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النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

منذ 3 ساعات
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النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمراً بسرعة القبض علي المذكورين استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأبان المصدر أن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والأداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن(5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

النائب العام

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1743
منذ 3 ساعات
جزاك الله خيرا معالي النائب..
احمد
احمد عدد التعليقات : 689
منذ 3 ساعات
بارك الله فيك
إلا رسول الله
إلا رسول الله عدد التعليقات : 43
منذ 3 ساعات
كفوووو هذا الكلام الصح ويجب تطبيق العقوبة على العوكف الأنجاس السجن 5 سنوات والغرامه 3 ملايين بحذافيرها حتى يعرفوا أن الله حق
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16371
منذ 3 ساعات
رضي الله تعالى عن أمنا عائشة أم المؤمنين الصديقة إبنة الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السُّلاَسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: (عَائِشَةُ) ، فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ ، فَقَالَ: (أَبُوهَا)، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ( ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب )، فَعَدَّ رِجَالًا". رواه البخاري في "صحيحه" (رقم/3662) ، ومسلم في "صحيحه" (رقم/2384) .
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8442
منذ 3 ساعات
دين الشيعه قائم على الطعن واللعن بدون طعن ولعن لادين لهم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8442
منذ 3 ساعات
هذه حقيقة دينهم فلايخدعوكم باستخدام التقيه
شيخين١
شيخين١ عدد التعليقات : 675
منذ 39 دقيقة
هاذاالكلام اصح والله ياالمعجب انك تتحط فوق الراس وينرفعلك القبعة والاخضاع احترام وتقديرواجلال الله يقويك على هلاشكال القذرة المنحطةاسافلة

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هاذاالكلام اصح والله ياالمعجب انك تتحط فوق الراس وينرفعلك القبعة والاخضاع احترام وتقديرواجلال الله يقويك على هلاشكال القذرة المنحطةاسافلة
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