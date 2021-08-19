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"التعليم" توضح توقيت الدراسة بالمرحلة الابتدائية والطلبة المسموح حضورها بالمدرس والجامعات

منذ 5 ساعات
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"التعليم" توضح توقيت الدراسة بالمرحلة الابتدائية والطلبة المسموح حضورها بالمدرس والجامعات

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن العام الدراسي المقبل للطلبة سيكون حضورياً في التعليم الجامعي والتدريب التقني، وذلك بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن ذلك سينطبق على طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم.

ولفت إلى أن الدراسة لطلاب المرحلة الابتدائية سيكون عن بعد عبر منصةمدرستي مع بداية العام الدراسي، في حين سيدرس طلاب رياض الأطفال بالدراسة عن بعد عبر منصة "روضتي" وسيستمر ذلك حتى 30 أكتوبر لحين عودتهم إلى مدراسهم.

ونوه بأن توقيت الدراسة في منصة "مدرستي" لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون من الساعة 3:30 عصرًا إلى 7 مساءً، لكي يتمكن بعض أفراد الأسرة من متابعة أبنائهم في هذا العمر الصغير.

 

التعليم عن بعد
التعليم
وزارة التعليم
كورونا
حمد آل الشيخ
مدرستي
روضتي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16342
منذ 4 ساعات
الله يوفقك .. يا شيخ
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16342
منذ 4 ساعات
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: بادروا بالأعمال سبعًا، هل تنتظرون إلا فقراً مُنسيًا، أو غنًى مُطغيًا، أو مرضاً مُفسدًا، أو هَرَماً مُفنِّدًا، أو موتاً مُجهِزًا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر؟.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16342
منذ 3 ساعات
إلكترون الذرة هو ترميز فقط للدرجة الفراغية العددية الممثلة لدرجة الكتلة الكلية بوحدات مغناطيسية.. يعني ثقالة فراغية أكتشفت علميا من حهة د محمد ماجد بخش .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16342
منذ 3 ساعات
إلكترون الذرة هو ترميز فقط للدرجة الفراغية العددية الممثلة لدرجة الكتلة الكلية بوحدات مغناطيسية.. يعني ثقالة فراغية أكتشفت علميا من جهة د محمد ماجد بخش .
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 183
منذ ساعة
دلتا متحور ونحن نحول والصحة تتحور عن بعد لا نتحور 💉 التباعد.
ناسي
ناسي عدد التعليقات : 16
منذ 34 دقيقة
ما الجديد ؟!

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أحدث التعليقات

الرشيدي
يا وزير الإسكان لي ثلاث شهور ما نزلي الدعم بسب توقيف الخدمات الله يرضلي عليك ابي اتنزل ولا الغاء العقد كلام فاضي اقسم با...
الرشيدي
يا وزير الإسكان لي ثلاث شهور ما نزلي الدعم بسب توقيف الخدمات الله يرضلي عليك ابي اتنزل ولا الغاء العقد كلام فاضي اقسم با...
ناسي
ما الجديد ؟!
أبوريان
هههههههههه مسخرة الموسم خليك في ناديك وخل البربره عنك😂😂😂😂😂😂
بوجهاد
اول مرة جهة حكومية تنتصر للمواطن وترجع فلوسه

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