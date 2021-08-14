فيديو نادر يوثق زيارة الملك سعود للمحميات الزراعية بأمريكا لمشاهدة تطعيم القطن

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو نادر، رحلة الملك سعود بن عبدالعزيزطيب الله ثراه إلى أمريكا وزيارته الى المحميات الزراعية لمشاهدة تطعيم القطن الأمريكي بالقطن العربي.
وبدا في الفيديو، الملك سعود بن عبدالعزيز يستمع لشرح عفيف طنوس اختصاصي بوزارة الزراعة الأمريكية، عن طرق تطعيم القطن الأمريكي بالقطن العربي لإنتاج أنواع جديدة.
وكان الملك سعود زار مصنع التصفية بولاية تكساس، الذي ينتج 175 ألف برميل من النفط الصافي يوميا، وتفحص آلاته المتنوعة، حيث أن المصنع الذي يعمل بالكهرباء والبخار، ويولّد قوة كهربائية تُستخدم في مدن أخرى.