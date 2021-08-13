إعلان نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا

القاهرة (صدى):
شهدت مصر اليوم، الجمعة، قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في القاهرة.
وأسفرت نتائج القرعة عن جعل نادي الأهلي المصري في مواجهة الفائز من مباراة لو ميساجيه بطل بوروندي أمام الحرس الوطني بطل النيجر.
وأوقعت القرعة الزمالك مع الفائز من مبابارة أرتا سولار بطل جيبوتي ضد توسكر بطل كينيا، ومن المقرر أن مباراة الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل، وبعد أسبوع سيكون لقاء الإياب.
كما شهدت القاهرة أيضا إجراء قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن مواجهة فريق بيراميدز المصري مع الفائز من مباراة عزام يونايتد التنزاني أمام هورسيد الصومالي.
بينما أسفرت نفس القرعة عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي، مع الفائز من مباراة البن الإثيوبي والنادي الرياضي لهيئة الإيرادات الأوغندي، على أن تقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، بينما تقام مواجهات الإياب، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر.