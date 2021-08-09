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“السدحان” يعلق على تصريح “العجلان” بشأن أسعار السلع الغذائية: “نحلي برمل”

منذ 46 دقيقة
1960
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“السدحان” يعلق على تصريح “العجلان” بشأن أسعار السلع الغذائية: “نحلي برمل”

الرياض (صدى):
علق الفنان عبدالله السدحان، على تصريح عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الذي قال فيه:” لا يوجد ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالمملكة بشكل مبالغ فيه”.

وقال “السدحان":”الأرز 20 نوعًا يعني اطبخوا كبسه بأرز مصري أمنا بالله طبخناها؛ والسكر 20 نوعًا يعني نحلي برمل”.

وأضاف” طيب الكهرب والماء والبنزين والديزل نوع واحد! أقصرها من تاليها غلاء وما يحس بالشوكة إلا واطيها وخلوا هنا المكابرة”.

وكانت "صدى" قد نشرت تصريح رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان،حيث قال إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمملكة ليس مبالغًا فيه، لافتًا إلى وجود تنافس كبير بين المواد الغذائية في السوق السعودي.

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بالفيديو.. عجلان العجلان: ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبالغ فيه

 

غرفة الرياض
السدحان
العجلان
رمل

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 189
منذ 33 دقيقة
صدقت يا ابو تركي لكن الله يعيننا على ذا الزمن الاقشر
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 189
منذ 32 دقيقة
الغبنه يوم تشوف الأسعار عندنا مرتفعه ونفس المنتج عند دول أخرى بسعر أقل بكثير
متعب
متعب عدد التعليقات : 1
منذ 17 دقيقة
بيض الله وجهك يابوتركي قلت كلمة الحق انك افضل من باقي المطبلين والشبيحة

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أحدث التعليقات

محمد
لا حول ولا قوة الا بالله بعض البشر لو تسكت افضل لان لي يده بالماء مو مثل لي يده بالنار ، وهذا البلاء .
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجال ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الله ينتقم منك لطفله المسكينه إلى ساحة...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله .كاأنه داخل على مداهمة ماهو على بيته واطفاله قدامه
حبظلم الاثول
مارس العلاقات مع الحيوانات ورجاء ونساء لعنة الله عليك يا حيوان اصلا انت حيوان على هيئه بشر الى ساحة الاعدام الله ينتقم لطفله المسكينه
متعب
بيض الله وجهك يابوتركي قلت كلمة الحق انك افضل من باقي المطبلين والشبيحة

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