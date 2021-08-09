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بالفيديو.. عجلان العجلان: ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبالغ فيه

منذ 25 دقيقة
1569
بالفيديو.. عجلان العجلان: ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبالغ فيه

الرياض (صدى):
قال رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمملكة ليس مبالغًا فيه، لافتًا إلى وجود تنافس كبير بين المواد الغذائية في السوق السعودي.

وصرح عجلان العجلان، أنه يعتقد أن التضخم في المملكة لمجال المواد الغذائية غير مبالغ فيه، موجهًا سؤاله لمقدم البرنامج: كم نحكي عن الأرقام المعلنة من البنك المركزي؟، مضيفًا: "أنا أتصور أن المواد الغذائية فيها تنافس كبير بالمملكة، تجد الصنف الواحد فيه عشرات الأصناف يمكن الاختيار بينها"، بحسب قناة "السعودية" .

وأشار رئيس اتحاد الغرف، إلى أن ارتفاع الأسعار في كل قطاع لها أسبابها، وسوق المواد الغذائية يشهد منافسة كبيرة والعرض كبير، لافتًا إلى أن الارتفاع طبيعي في كل مكان في العالم والمملكة غير مختلفة عن غيرها، مؤكدًا أن الصورة الذهنية عن الغرف التجارية غير عادلة.

وأوضح العجلان: "نحتاج من الجهات التنفيذية أن تنجز سريعًا في رفع الإيقاف عن الصكوك المستندة على مخططات تنظيمية " ، مُشيرًا إلى أنه لا يمكن إفراغ صك في مخطط إلا إذا كان مكتمل الخدمات، مؤكدًا أنه مع رفع الإيقاف عن الصكوك في الرياض وانطلاق القطاع الخاص سيزيد العرض وبالتالي توزان في أسعار العقار.

غرفة الرياض
الغرف السعودية
عجلان العجلان
أسعار المواد الغذائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنت يا رامي
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
نجاة محمد
احسنتم و بارك الله فيكم و حفظكم
سمر
انا احب عسكري جزائري واتمنى ان نتزوج هل يوجد حلول😥😥؟؟؟
kkkk
مازال التخلف موجود للاسف حتى عند الاشارات ترا المتخلفين ثقافيا يرمون المخلافات وفي كل مكان الى متى انتم جهله

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