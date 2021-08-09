أطعمة تقضي على الأرق وتحفز النوم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التغذية، عن مجموعة من الأطعمة التي قد تساعد على القضاء على الأرق، بحيث يستمتع الشخص بنوم عميق طوال الليل، ومنها الشوكولاتة التي تعد من الحلوى الغنية بعنصر المغنيسيوم، مما يجعلها الحل الأمثل في المساعدة على النوم بشكل سليم وطبيعي.
وتعمل الشوكولاتة على ضبط إيقاع الساعة البيولوجية للجسم لمدة 24 ساعة، مما يجعلها تتحكم في النوم، لذا ينصح بتناولها قبل الذهاب إلى النوم حتى تساعد على التخلص من الأرق نهائيًا، كما يساعد تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم على النوم بسهولة، فيما يحتوي اللوز على مستويات عالية من الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم.
ويعد الموز هو طعام الأبطال ليلاً أو نهاراً، فهو محمل بالمعادن الأساسية مثل اليود، كما أنه غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والتريبتوفان وفيتامين B6 والألياف، وكلها تساعدك على الاسترخاء، وتجعلك تشعر بالشبع، وتحفز على النوم، كما يحتوي الكرز والكيوي اللاذع أيضاً على جرعات عالية من الميلاتونين.
وفي السياق نفسه، يعرف شاي البابونج بخصائصه المهدئة للأعصاب والمساعدة على النوم بفضل مادة الفلافونويد التي تسمى "Apigenin" ، والتي تحفز مستقبلات GABA A المحفزة النوم.