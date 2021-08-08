أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند ضبط مكيف هواء السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه بدءا من درجة حرارة 27 مئوية داخل السيارة يقل التركيز، كما تكون ردة الفعل أبطأ، ومن ثم يرتفع خطر وقوع حادث؛ حيث نصحت بتشغيل مكيف الهواء خلال فصل الصيف.
وحذرت الهيئة، من وجود فرق كبير بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة مقصورة السيارة؛ حيث ينبغي ألا يزيد الفرق عن 8 درجات، وذلك لتجنب الإصابة بنزلة برد أو اضطرابات بالدورة الدموية للقلب، كما لا يجوز توجيه الهواء البارد إلى الجسم والوجه مباشرة، تجنبا للإصابة بالتهاب ملتحمة العين.
ونصحت بفتح كل أبواب ونوافذ السيارة لفترة قصيرة قبل تشغيل مكيف الهواء، فضلًا عن غلقه قبل نهاية الرحلة بنحو 5 إلى 10 دقائق وتشغيل المروحة فقط، وذلك لتجنب تكوّن روائح كريهة، فيما ينبغي استخدام وسائل الحماية من الشمس على النوافذ الأمامية والخلفية والجانبية لتجنب ارتفاع درجة حرارة مقصورة السيارة.