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بالفيديو.. مواطن يحصد براءة اختراع أمريكية لنظام صوتي يرصد الطائرات المسيرة

منذ ساعة
2024
بالفيديو.. مواطن يحصد براءة اختراع أمريكية لنظام صوتي يرصد الطائرات المسيرة

الرياض (صدى):
تمكن أستاذ تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور أحمد برناوي، من الحصول براءة اختراع أمريكية لنظام صوتي يرصد الطائرات المسيرة باستخدام الإشارة الصوتية المنبعثة من طائرات درونز.

وأوضح البروفيسور برناوي إن فكرة الاختراع جاءت بعد الهجوم الذي شهدته المنشآت النفطية بالمملكة في عام 2019، مبيناً أن الطائرات المسيرة لا يمكن التقاطها بالرادار لصغر حجمها، أنه استغل الاهتزازات الصادرة من الطائرة المسيرة، وقام بوضع نظام يحيط بالمنشأة التي تحتاج للحماية، يعمل على تحسس الصوت الصادر من الطائرة، وترحيله إلى غرفة تحكم مركزية، لتتم معالجتها وتحييد خطر هذا العنصر المهاجم.

وأضاف أن اختراعه يسهل عملية إسقاط الطائرات المسيرة بتكلفة بسيطة، وقلة الأضرار الجانبية، والتحسس بالعنصر المهاجم قبل الوصول من مسافة بعيدة، مشيراً إلى أنه يحتاج لشراكات استراتيجية لتطوير المشروع.

جامعة الملك عبدالعزيز
الطائرات المسيرة
براءة اختراع
برناوي

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أحدث التعليقات

حسناء الجندي
انا مصريه ايه الشروط والأوراق لمزاولة مهنة الطب التكميلي
ابو بدر الهلالي العالمي
مريض نسأل الله السلامة والعافية!!
محمدالدوسري
اولا لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويتجاوز عنها مهما كان لابدالنضرالي الاسباب ومهماكانت لايملك الحساب والعقاب الا رب الارباب الله لايبلانا
ابوبدر
لا والله ما صدقتوا بالنسبة لهذا المقطع .. هذولا يستخدمون الكهرباء في هذا النهر والعلم قديم ماهو جديد
عماد
الصلاة الصلاة الصلاة

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