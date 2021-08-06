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شاهد: مجموعة من "الدلافين الدوارة" تسبح في مشروع البحر الأحمر⁩ بالمملكة

منذ ساعة
1369
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شاهد: مجموعة من "الدلافين الدوارة" تسبح في مشروع البحر الأحمر⁩ بالمملكة

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، مجموعة من "الدلافين الدوارة” تسبح في منطقة ⁧مشروع البحر الأحمر⁩ بالسعودية.

ويعرف هذا النوع من الدلافين بقدرته على الدوران فوق سطح البحر، وبإمكانه القيام بـ 7 دورات في المرة الواحدة.

وتقع محمية الجزر الشمالية شمال البحر الأحمر، حيث توجد فيها شعاب العرق والفانوس أو ما يطلق عليها بيت الدولفين أشهر مواقع الغوص بالمحمية والتى تعد ضمن مناطق الشعاب الشهيرة التى أصبحت فيما بعد أهم مواقع الغوص وأكثرها شهرة حول العالم.

وتقيم أعداد كبيرة من أسراب الدلافين فى منطقة شعاب العرق والفانوس، حيث تتخذ من تلك الشعاب بيوتا لها مما جعلها مقصدا هاما وموقعاً مميزاً للغطس لأغلب السياح من جنسيات العالم، لمشاهدة أسراب الدلافين.

السعودية
الدوران
الدلافين الدوارة
⁧مشروع البحر الأحمر⁩

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131769
منذ 5 دقائق
انا سمعت ان الدلافين في صحراء ورمال الربع الخالي ، اثاريها تجي في البحر الأحمر في شعاب العرق والفانوس برضه .. سبحان الله ، ياقدع ..

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أحدث التعليقات

الهلال
المشعاب يخلي الكيمياء تتوافق مع بعض القوانين والدالات
ابو محمد 😎 ✍️
انا سمعت ان الدلافين في صحراء ورمال الربع الخالي ، اثاريها تجي في البحر الأحمر في شعاب العرق والفانوس برضه .. سبحان الله ،...
ابو محمد 😎 ✍️
انا ودي لو الأخ الدكتور محمد بخش يطلع على هاالموضوع الكيميائي ويعطينا وجهة نظره ، مع مقدم الشكر لجنابه الكريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااااااالي .. .. وماذا وراء ماوراء المرئياات ...!!؟
سالم
الله يرحمك يا ابو متعب و ينور قبرك والله انك فقيده

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